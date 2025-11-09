তামিমের সেঞ্চুরিতে আফগানিস্তানকে হারিয়ে সিরিজ বাঁচালো বাংলাদেশ

তামিমের সেঞ্চুরিতে আফগানিস্তানকে হারিয়ে সিরিজ বাঁচালো বাংলাদেশ
বোলাররা দারুণ নিয়ন্ত্রিত বোলিং করেছেন। ৫০ ওভার খেলে ৮ উইকেটে ২০৮ রানের বেশি করতে পারেনি আফগানিস্তান। কিন্তু ২০৯ তাড়া করতে গিয়েই ঘাম ঝরেছে বাংলাদেশের। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিমের সেঞ্চুরিতে জয় পেয়েছে স্বাগতিকরা।
রাজশাহীর শহীদ কামরুজ্জামান স্টেডিয়ামে টানটান উত্তেজনার পঞ্চম ও শেষ যুব ওয়ানডেতে আফগানিস্তানকে ২ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ২৫ বল হাতে রেখে পাওয়া এই জয়ে পাঁচ ম্যাচ সিরিজ ২-২ সমতায় শেষ করেছে তামিমের দল। একটি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়।
টস জিতে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই ধীরগতিতে এগিয়ে আফগানিস্তান। ওপেনার উসমান সাদাত ১০৬ বল খেলে করেন ৬৮ রান। অধিনায়ক মাহবুব খানের ব্যাট থেকে আসে ৫৯ বলে ৪০।
বাংলাদেশের সামিউন বশির নেন দুটি উইকেট।
জবাব দিতে নেমে একটা সময় ৪ উইকেটে ১৪১ থাকলেও এরপর ২০ রানের মধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে বাংলাদেশ। ১৬১ রানে ৭ উইকেট হারানোর পর পরাজয়ের শঙ্কাই ঘিরে ধরেছিল। তবে একটা প্রান্ত ধরে দলকে এগিয়ে নেন তামিম।
সেঞ্চুরি করে তিনি যখন আউট হয়েছেন, দলের জয়ের জন্য মাত্র আর ২ রান দরকার। ১১৮ বলে ১০০ রানের ইনিংসে ৭টি চার আর ৩টি ছক্কা হাঁকান যুবা অধিনায়ক। এছাড়া রিজান হোসেন ২৭ আর ফরিদ হাসান করেন ২৩ রান।
এমএমআর/জেআইএম