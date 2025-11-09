এশিয়ান আরচারি
শেষ ষোলতে ওঠার লড়াইয়ে মুখোমুখি হতে পারেন রামকৃষ্ণ-সাগর
ঢাকায় শুরু হওয়া এশিয়ান আরচারি চ্যাম্পিয়নশিপের রিকার্ভ পুরুষ বিভাগের শেষ ষোলতে ওঠার লড়াইয়ে মুখোমুখি হতে পারেন দেশের দুই সেরা আরচার রামকৃষ্ণ সাহা ও সাগর ইসলাম। রোববার ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে ৩০ দেশের এই প্রতিযোগিতা।
পুরুষদের রিকার্ভ ইভেন্টের কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে ভালো স্কোর করেন রামকৃষ্ণ ঘোষ। ৬৬৮ স্কোর করে ষষ্ঠ হয়েছেন তিনি। তাতে এলিমিনেশন রাউন্ডে দুটি বাই পেয়েছেন রামকৃষ্ণ। উঠেছেন সেরা ৩২ জনে।
সাগর ইসলাম ৬৩৯ স্কোর করেছেন। একটি বাই পেয়ে সাগর উঠেছেন সেরা ৬৪ জনে। এ রাউন্ডে তার প্রতিপক্ষ ভিয়েতনামের লি কিউক ফং। জিতলে তাকে খেলতে হবে রামকৃষ্ণ সাহার সাথে। যার অর্থ রামকৃষ্ণ আর সাগরের একজনকে আগেই বিদায় নিতে হবে।
কম্পাউন্ড নারী বিভাগের কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে বাংলাদেশের আরচারদের মধ্যে সর্বোচ্চ ১২তম হয়েছেন বন্যা আক্তার। ৬৯৩ স্কোর গড়েছেন তিনি। বন্যার এটি ব্যক্তিগত সেরা স্কোর। ২০৬১ স্কোর করে কম্পাউন্ড ইভেন্টে দলীয় রেকর্ড স্কোর গড়েছে বাংলাদেশ।
ক্যারিয়ার সেরা স্কোর করার পর বন্যা আক্তার বলেন, ‘আমি আমার পারফরম্যান্সে খুশি ছিলাম। আশা করি, ভালো কিছু দিতে পারব এবং অনুশীলনে যে স্কোর ছিল, সেটা এখানে দিতে পেরেছি। বাতাস এখানে অনেক ছিল। বিশেষ করে প্রথম স্কোরিংয়ের সময় বাতাসটা বেশি ছিল। এতে একটু প্রভাব পড়েছে। তবে আস্তে আস্তে এটা কমে গেছে। টঙ্গীর ও জাতীয় স্টেডিয়ামের আবহাওয়া একই। আমাদের কোনও সমস্যা হয়নি।’
রামকৃষ্ণ বলেন, ‘আমার যথেষ্ট ভালো র্যাংকিং হয়েছে। ৬ নম্বরে এসেছি। এটা আমার জন্য ভালো পজিশন। অবশ্যই বাতাস ছিল। বাতাসের প্রভাব ছিল। তারপরও আমার যে বেসিক ছিল, সেটা দিয়ে আমি মেনটেন করেছি। এখন যে স্কোর হয়েছে, সেটা ভালো। নকআউট এমন একটা রাউন্ড যেখানে যে কেউ যে কাউকে হারিয়ে দিতে পারে। আমি নিজের সেরা পারফরম্যান্স করতে পারলে অবশ্যই ভালো হবে। একটা মেডেল আশা করতে পারি।’
