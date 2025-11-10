  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ১০ নভেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০১ এএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
টিভিতে আজকের খেলা, ১০ নভেম্বর ২০২৫

ক্রিকেট
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ 
সকাল ৬টা ১৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস টেন ১

জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-রংপুর 
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল
ময়মনসিংহ-ঢাকা 
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল

খুলনা-চট্টগ্রাম 
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল
রাজশাহী-বরিশাল 
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল

নারী বিগ ব্যাশ লিগ
মেলবোর্ন স্টার্স–অ্যাডিলেড স্টাইকার্স 
সকাল ১০টা ১০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ফুটবল
ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ
জার্মানি-এল সালভাদর সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
ফিফা প্লাস টিভি
ব্রাজিল-জাম্বিয়া রাত ৮টা ৪৫ মিনিট
ফিফা প্লাস টিভি

এমএমআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।