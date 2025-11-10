টিভিতে আজকের খেলা, ১০ নভেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৬টা ১৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস টেন ১
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-রংপুর
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল
ময়মনসিংহ-ঢাকা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল
খুলনা-চট্টগ্রাম
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল
রাজশাহী-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল
নারী বিগ ব্যাশ লিগ
মেলবোর্ন স্টার্স–অ্যাডিলেড স্টাইকার্স
সকাল ১০টা ১০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফুটবল
ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ
জার্মানি-এল সালভাদর সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
ফিফা প্লাস টিভি
ব্রাজিল-জাম্বিয়া রাত ৮টা ৪৫ মিনিট
ফিফা প্লাস টিভি
এমএমআর/এএসএম