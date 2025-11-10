পাঁচ ঘণ্টা বিলম্বে ঢাকায় হামজা চৌধুরী

পাঁচ ঘণ্টা বিলম্বে ঢাকায় হামজা চৌধুরী
নেপাল ও ভারতের বিপক্ষে খেলার জন্য সোমবার ঢাকায় এসেছেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সবচেয়ে বড় তারকা হামজা দেওয়ান চৌধুরী। লেস্টার সিটির এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের ঢাকা আসার কথা ছিল দুপুর ১২টায়। তবে তিনি ইংল্যান্ডে বিমানবন্দরে পৌঁছাতে দেরি করায় ফ্লাইট মিস করেছিলেন। পরে ৫ ঘণ্টা পর আরেকটি ফ্লাইটে ঢাকায় এসেছেন।
আগামী ১৩ নভেম্বর ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ ও ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। দলের আরেক তারকা কানাডা প্রবাসী শামিত সোমের আসার কথা রয়েছে মঙ্গলবার।
সোমবার বিকেলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামজা দেওয়ান চৌধুরীকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানিয়েছেন বাফুফে সদস্য ইমতিয়াজ হামিদ সবুজ। হামজার আগমনের দিন জাতীয় ফুটবল দলের অনুশীলন বন্ধ রাখা হয়েছে।
আরআই/আইএইচএস/