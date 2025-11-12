ইসলামিক সলিডারিটি গেমস
টেবিল টেনিস মিশ্র দ্বৈতে পদক নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
সৌদি আরবের রিয়াদে চলমান ইসলামিক সলিডারটি গেমসে আরো একটি পদক নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ। বুধবার টেবিল টেনিসের মিশ্র দ্বৈতে বাংলাদেশের জাভেদ আহমেদ জুটি ও খৈ খৈ মারমা জুটি কোয়ার্টার ফাইনালে মালদ্বীপকে ৩-০ সেটে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে।
টেবিল টেনিসের নিয়ম অনুযায়ী সেমিফাইনালে উঠা দুই দলই পাবে ব্রোঞ্জ পদক। আগামীকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ মিশ্র দ্বৈত জুটি ফাইনালে খেলবে বাহরাইনের বিপক্ষে।
প্রথম গেমে বাংলাদেশ ১৪-১২ পয়েন্টে, দ্বিতীয় গেমে বাংলাদেশ ১১-৫ ও তৃতীয় গেমে বাংলাদেশ ১১-৮ পয়েন্টে মালদ্বীপের নাজিফ-মানসিফকে হারিয়ে পদক নিশ্চিত করেছে।
বাংলাদেশের দুই খেলোয়াড় প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে গায়ানাকে হারিয়েছিল ৩-২ সেটে। এই গেমসে বাংলাদেশ এর আগে তিনটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে ভারোত্তোলন থেকে। মারজিয়া আক্তার ইকরা ৫৩ কেজি ওজন শ্রেণিতে পদক তিনটি জিতেছেন।
