ইসলামিক সলিডারিটি গেমস

টেবিল টেনিস মিশ্র দ্বৈতে পদক নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:৪৯ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
সৌদি আরবের রিয়াদে চলমান ইসলামিক সলিডারটি গেমসে আরো একটি পদক নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ। বুধবার টেবিল টেনিসের মিশ্র দ্বৈতে বাংলাদেশের জাভেদ আহমেদ জুটি ও খৈ খৈ মারমা জুটি কোয়ার্টার ফাইনালে মালদ্বীপকে ৩-০ সেটে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে।

টেবিল টেনিসের নিয়ম অনুযায়ী সেমিফাইনালে উঠা দুই দলই পাবে ব্রোঞ্জ পদক। আগামীকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ মিশ্র দ্বৈত জুটি ফাইনালে খেলবে বাহরাইনের বিপক্ষে।

প্রথম গেমে বাংলাদেশ ১৪-১২ পয়েন্টে, দ্বিতীয় গেমে বাংলাদেশ ১১-৫ ও তৃতীয় গেমে বাংলাদেশ ১১-৮ পয়েন্টে মালদ্বীপের নাজিফ-মানসিফকে হারিয়ে পদক নিশ্চিত করেছে।

বাংলাদেশের দুই খেলোয়াড় প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে গায়ানাকে হারিয়েছিল ৩-২ সেটে। এই গেমসে বাংলাদেশ এর আগে তিনটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে ভারোত্তোলন থেকে। মারজিয়া আক্তার ইকরা ৫৩ কেজি ওজন শ্রেণিতে পদক তিনটি জিতেছেন।

