টেবিল টেনিসে ফাইনালে উঠে রৌপ্য নিশ্চিত বাংলাদেশের

প্রকাশিত: ০৩:৩১ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
সৌদি আরবের রিয়াদে চলমান ইসলামিক সলিডারটি গেমসে রৌপ্য পদক নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ।

বৃহস্পতিবার টেবিল টেনিসের মিশ্র দ্বৈতে বাংলাদেশের জাভেদ আহমেদ জুটি ও খৈ খৈ মারমা জুটি সেমিফাইনালে ৩-১ সেটে মালদ্বীপকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে।

বাংলাদেশের এই জুটি বুধবার ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেছিল সেমিফাইনালে উঠে। বৃহস্পতিবার ফাইনালে উঠে নিশ্চিত করলো রৌপ্য পদক। বিকেল সাড়ে ৫ টায় বাংলাদেশ ফাইনালে তুরস্কের মুখোমুখি হবে। জিতলে পারলে বাংলাদেশের টেবিল টেনিস তৈরি করবে ইতিহাস।

বাংলাদেশের দুই খেলোয়াড় প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে গায়ানাকে হারিয়েছিল ৩-২ সেটে। কোয়ার্টার ফাইনালে মালদ্বীপকে হারিয়েছিল ৩-০ সেটে। এই গেমসে বাংলাদেশ

এর আগে তিনটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে ভারোত্তোলন থেকে। মারজিয়া আক্তার ইকরা ৫৩ কেজি ওজন শ্রেণিতে পদক তিনটি জিতেছেন।

