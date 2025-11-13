ইসলামিক সলিডারিটি গেমস
টেবিল টেনিসে ফাইনালে উঠে রৌপ্য নিশ্চিত বাংলাদেশের
সৌদি আরবের রিয়াদে চলমান ইসলামিক সলিডারটি গেমসে রৌপ্য পদক নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ।
বৃহস্পতিবার টেবিল টেনিসের মিশ্র দ্বৈতে বাংলাদেশের জাভেদ আহমেদ জুটি ও খৈ খৈ মারমা জুটি সেমিফাইনালে ৩-১ সেটে মালদ্বীপকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে।
বাংলাদেশের এই জুটি বুধবার ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেছিল সেমিফাইনালে উঠে। বৃহস্পতিবার ফাইনালে উঠে নিশ্চিত করলো রৌপ্য পদক। বিকেল সাড়ে ৫ টায় বাংলাদেশ ফাইনালে তুরস্কের মুখোমুখি হবে। জিতলে পারলে বাংলাদেশের টেবিল টেনিস তৈরি করবে ইতিহাস।
বাংলাদেশের দুই খেলোয়াড় প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে গায়ানাকে হারিয়েছিল ৩-২ সেটে। কোয়ার্টার ফাইনালে মালদ্বীপকে হারিয়েছিল ৩-০ সেটে। এই গেমসে বাংলাদেশ
এর আগে তিনটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে ভারোত্তোলন থেকে। মারজিয়া আক্তার ইকরা ৫৩ কেজি ওজন শ্রেণিতে পদক তিনটি জিতেছেন।
