ঢাকায় গ্র্যান্ডমাস্টার্স দাবার উদ্বোধন

ঢাকায় গ্র্যান্ডমাস্টার্স দাবার উদ্বোধন
লিওনাইন চেস ক্লাবের আয়োজন ও বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সহযোগিতায় শুক্রবার ঢাকায় উদ্বোধন হয়েছে লিওনাইন তৃতীয় গ্র্যান্ডমাস্টারস দাবা প্রতিযোগিতা। ধানমন্ডির একটি রেস্টুরেন্টে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেছেন বিশিষ্ট টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব, সমাজসেবক ডা. আব্দুন নুর তুষার।
বিশেষ অতিথি ছিলেন গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোরশেদ, লিওনাইন চেস ক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জেবেল রহমান গনি, সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুর হোসেন জিম্মু, আন্তর্জাতিক দাবা বিচারক মো. হারুন অর রশিদ ও চিফ অর্গানাইজার তাসমিন সুলতানা লাবন্য।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পূর্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিওনাইন চেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুর হোসেন জিম্মু জানিয়েছেন, শনিবার ধানমন্ডিস্থ র্যাংক নাসিম টাওয়ারের লেবেল-৯ খেলা শুরু হবে। বাংলাদেশ, ভারত, উজবেকিস্তান ও ভিয়েতনামের ৩ জন গ্র্যান্ডমাস্টার, ৪ জন আন্তর্জাতিকমাস্টার ও ৩ জন ফিদেমাস্টার প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন।
ভারতের ফিদেমাস্টার ভিদান্ত পানিসার, ফিদেমাস্টার সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ, আন্তর্জাতিকমাস্টার মনন রেজা নীড়, আবু সুফিয়ান শাকিল, মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান, ভিয়েতনামের গ্র্যান্ডমাস্টার ইয়েন ডাক হুয়া, উজবেকস্তানের গ্র্যান্ডমাস্টার আবদিসালিমভ আবদি মালেক, গ্র্যান্ডমাস্টার রিফাত বিন সাত্তার, ভারতের আন্তর্জাতিকমাস্টার আরিয়ান ভার্সানি, ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন।
আরআই/এমএমআর/এএসএম