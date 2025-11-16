  2. খেলাধুলা

‘আসিফের বক্তব্য ব্যক্তিগত’

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৭:২০ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক গায়ক আসিফ আকবর ফুটবল নিয়ে যে বিতর্কিত বক্তব্য দিয়েছিলেন তার ব্যাখ্যা চেয়ে বোর্ড সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে চিঠি দিয়েছিলেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি তাবিথ আউয়াল। শনিবার সেই চিঠির জবাব দিয়েছেন ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি। বাফুফে সভাপতির কাছে লেখা চিঠিতে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করলেও আসিফ আকবরের বক্তব্যকে বিসিবির বক্তব্য নয় বলে উল্লেখ করেছেন।

তাবিথের কাছে বুলবুল লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের গেইম ডেভেলপমেন্ট কমিটি কর্তৃক সম্প্রতি আয়োজিত দুই দিনব্যাপী বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্স-২০২৫ ছিল কেবলমাত্র ক্রিকেট বিষয়ক একটি আয়োজন। যেখানে দেশের ক্রিকেটের উন্নয়ন, বিকেন্দ্রীকরণ ও জেলা পর্যায়ে ক্রিকেট কার্যক্রম শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে জেলা ও বিভাগের বিসিবি কাউন্সিলর, জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা, মহিলা উদ্যোক্তা এবং জেলা ও বিভাগীয় ক্রিকেট কোচবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।’

‘বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্সে যে তথাকথিত বক্তব্যটি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে, সেই বক্তব্যটি তিনি প্রদান করেছিলেন জেলা প্রতিনিধিত্বকারী কাউন্সিলর হিসেবে, একজন বোর্ড পরিচালক হিসেবে নয়। আমার জানা মতে, তিনি তার নিজ জেলার ক্রিকেট কার্যক্রম ও মাঠ ব্যবহার সংক্রান্ত কিছু দীর্ঘদিনের হতাশা ও জটিলতা থেকে ব্যক্তিগত ক্ষোভের প্রেক্ষিতে সম্ভবত উক্ত বক্তব্য প্রদান করেছেন।’

বুলবুল আরও লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত মতামত কখনোই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অবস্থানকে প্রতিফলিত করে না। আপনার অবগতির জন্য আমি সুদৃঢ়ভাবে আরও জানাতে চাই যে, বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্স ২০২৫-এ প্রদানকৃত বক্তব্যটি ছিল সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি এবং সেটিকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বক্তব্য হিসেবে বিবেচনা করা সঙ্গত হবে না। যদি উক্ত বক্তব্যের কারণে ফুটবল পরিবার বা ভক্তদের মনে কোনো ধরনের আঘাত বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে, তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।’

বিসিবি সভাপতি আরও লিখেছেন, ‘বাংলাদেশে ক্রিকেট ও ফুটবল- উভয় খেলাই জাতির গর্বের প্রতীক। দেশের ক্রীড়া উন্নয়নে ফুটবলের অবদান অনস্বীকার্য এবং আমরা ক্রিকেট বোর্ড হিসেবে সবসময়ই চাই, বাংলাদেশের সকল খেলাধুলা পারস্পরিক সম্মান, সহযোগিতা ও ঐক্যের মাধ্যমে এগিয়ে যাক। এছাড়াও, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সবসময়ই বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এবং দেশের ফুটবল খেলাধুলার উন্নয়নে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও তাহা অব্যাহত থাকবে।’

‘আমরা বিশ্বাস করি, খেলাধুলা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, বরং ঐক্যের মাধ্যম। সেই বিশ্বাসেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড দেশের সকল ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার পরিবেশ বজায় রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ।’

