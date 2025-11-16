  2. খেলাধুলা

বিওএ নির্বাচনের মনোয়নপত্র বিতরণ শুরু

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:২৬ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (বিওএ) নির্বাচনের মনোয়নপত্র বিতরণ শুরু হয়েছে রোববার। দুই দিনব্যাপী মনোয়নপত্র বিতরণ শেষ হবে সোমবার বিকেল ৫টায়। পরেরদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র দাখিল করা যাবে।

বিওএ’র নির্বাহী কমিটি ৩৭ সদেস্যর। সভাপতি বাদে বাকি ৩৬ পদে অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন। সহ-সভাপতি পদ ৫টি, মহাসচিব ১টি, উপ-মহামচিব ৩টি, কোষাধ্যক্ষ ১টি ও সদস্য ২৬টি পদের নির্বাচনের জন্য ভোটার ৯২ জন।

নির্বাচনি তফসিল অনুযায়ী ৯ নভেম্বর প্রকাশ করা হয়েছে ভোটার তালিকা, ১৩ নভেম্বর ছিল ভোটার তালিকার ওপর আপত্তির শুনানি ও নিষ্পত্তি, ১৫ নভেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, ১৬ ও ১৭ নভেম্বর মনোনয়নপত্র বিরতরণ, ১৮ নভেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিল, ১৯ নভেম্বর প্রার্থীদের খসড়া তালিকা প্রকাশ, ২০ নভেম্বর মনোনয়নপত্রের ওপর আপত্তি ও শুনানি, ২২ নভেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার, ২৩ নভেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ও ৩০ নভেম্বর সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ।

বিওএ'র এজিএম ও নির্বাচন হবে কক্সবাজারের হোটেল বে-ওয়াচের বলরুমে।

