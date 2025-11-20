ফুটবলে হারের প্রতিশোধ কাবাডিতে নিলো ভারতের মেয়েরা

ফুটবলে হারের প্রতিশোধ কাবাডিতে নিলো ভারতের মেয়েরা
হামজা-মোরসালিনরা মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) রাতে ফুটবলে ভারতকে হারিয়ে পুরো দেশকে আনন্দে ভাসিয়েছিলেন। বুধবার (১৯ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ভারতের কাবাডির মেয়েরা সেই প্রতিশোধ নিয়েছেন বাংলাদেশকে হারিয়ে। মিরপুরের সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ কাবাডিতে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ ৪৩-১৮ পয়েন্টে হেরেছে ভারতের কাছে।
‘এ’ গ্রুপে উগান্ডাকে ৪২-২২ পয়েন্টে হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করা বাংলাদেশ নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে জার্মানিকে উড়িয়ে দিয়েছিল ৫৭-২৭ পয়েন্টে। তৃতীয় ম্যাচে এসে জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেনি স্বাগতিকরা। বড় ব্যবধানে হারতে হয়েছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের কাছে।
ম্যাচে প্রথম পয়েন্ট তুলে নিয়েছিল ভারত। পরের রেইডে সমতা আনে বাংলাদেশ। মনে হয়েছিল লড়াই হবে। কিন্তু সময় অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে আধিপত্য চলে যায় ভারতের হাতে। রেইড এবং ট্যাকল দুই বিভাগেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন ঋতু নেগি ও সোনালি বিষ্ণু সিঙ্গাতেরা। বৃষ্টি-রূপালিরা রেইড করেও পয়েন্ট ছিনিয়ে আনতে পারেননি, ট্যাকলেও দেখাতে পারেননি মুন্সিয়ানা।
প্রথমার্ধে ২৯-৮ পয়েন্টে পিছিয়ে ছিল বাংলাদেশ। বিরতির পরও ছিল ভারতের আধিপত্য। বাংলাদেশকে তৃতীয়বারের মতো অল আউট করে ৪২-১৫ পয়েন্টে লিড নেয় চ্যাম্পিয়নরা। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতে নেয় ৪৩-১৮ পয়েন্টে।
২২ নভেম্বর চতুর্থ ম্যাচে স্বাগতিক বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ থাইল্যান্ড। সে ম্যাচে জিতলে সেমিফাইনাল অনেকটাই নিশ্চিত হবে লাল-সবুজের মেয়েদের। ভারত পরের ম্যাচে মুখোমুখি হবে জার্মানির।
