আসিফের নতুন তত্ত্ব: ফুটবল নিয়ে ইচ্ছে করেই স্লেজিং করেছি

আসিফের নতুন তত্ত্ব: ফুটবল নিয়ে ইচ্ছে করেই স্লেজিং করেছি
ফুটবল নিয়ে ইচ্ছে করেই স্লেজিং করেছেন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবির) পরিচালক ও সঙ্গীতশিল্পী আসিফ আকবর। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বিকালে রংপুর ক্রিকেট গার্ডেন পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন।
সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত ক্রিকেট সম্মেলনে ফুটবলারদের নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করেন বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর। এ নিয়ে তুমুল প্রতিবাদ হয় ফুটবলাঙ্গন থেকে। বাফুফে সভাপতির পক্ষ থেকে বিসিবি সভাপতির কাছে আসিফের বক্তব্যের ব্যাখ্যা চাওয়া হওয়া হয়। যার জবাবে বিসিবি সভাপতি আনুষ্ঠানিকভাবে দুঃখও প্রকাশ করেছেন। অথচ, এ নিয়ে এই বিসিবি পরিচালককে অনুতপ্ত মনে হলো না।
আসিফ আকবর বলেন, ‘ভেবেছিলাম, এটা নিয়ে ফুটবলারদের মধ্যে কঠোর প্রতিবাদ হবে। তারা মাঠটা যদি ছেড়ে দেয় বা আলোচনা শুরু হয়; কিন্তু তাদের রিঅ্যাকশন খুব একটা সিরিয়াস ছিলো না। পরবর্তীতে আমি সমর্থকদের বোঝাতে পেরেছি যে, এটা আমি ইচ্ছে করেই করেছি এবং এ বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছি।’
রংপুরের মানুষ আর আশার কথা শুনতে চায় না, বাস্তবায়ন দেখতে চায়- এ প্রসঙ্গে আসিফ আকবর বলেন, ‘আমি কোনো পলিটিশিয়ানের মতো কথা বলতে চাই না। আমি যা বলি তাই করার চেষ্টা করি। প্রতিটি অঞ্চলের জন্য বরাদ্দ বাড়ানো এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে খেলাধুলার জন্য একটি বর্ষপঞ্জিকা করার পরিকল্পনা চলছে। তাহলে কোন খেলায় কত বাজেট এবং কখন হবে, সেগুলো ওপেন থাকবে।’
আসিফ আকবর বলেন, ‘বিসিবি সভাপতির লক্ষ্য হলো ক্রিকেট শুধু ঢাকায় নয়, সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া। সে লক্ষ্য নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্টেডিয়াম পরিদর্শন ও ক্রিকেটের কী অবস্থা সেই বিষয়গুলোর খোঁজখবর নিচ্ছি। আগামী দিনে যাতে শিশুরা শারীরিকভাবে আরও ফিট হয়ে বেড়ে উঠতে পারে এবং খেলায় মনোনিবেশ করতে পারে এ জন্য বয়সভিত্তিক খেলা বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এ জন্য একাডেমির চিন্তা করা হচ্ছে।’ এ সময় তিনি নারীদের স্বতন্ত্র বিকেএসপির কথাও বলেন।
ইনজুরি আক্রান্ত খেলোয়াড়দের চিকিৎসা বিষয়ে তিনি বলেন, রংপুরে বিসিবির আঞ্চলিক অফিস হচ্ছে। এখন থেকে ইনজুরড খেলোয়াড়দের তথ্য পেলে আমরা তার চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে পারবো। তবে খেলোয়াড়দের ইনজুরির বিষয়টি বিসিবিকে জানাতে হবে।
