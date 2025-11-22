পূর্ব তিমুরের জালে ৫ গোল বাংলাদেশের
এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের শেষ দিকে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। দুই ম্যাচ বাকি থাকতেই হামজা-জামালরা বিদায় নিয়েছেন। ভারতকে হারানোর পর এখন সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচ দিয়ে আগামী মার্চে ব্যর্থ মিশনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি টানবে লাল-সবুজ জার্সিধারীরা।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে সিনিয়ররা যখন ব্যর্থ তখন দারুণভাবে মিশন শুরু করলো অনূর্ধ-১৭ দল। আগামী বছর মে মাসে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিতব্য কিশোরদের এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বের প্রথম ম্যাচ শনিবার খেলেছে বাংলাদেশ।
চীনের টংলিয়াং লং স্টেডিয়ামে পূর্ব তিমুরকে ৫-০ গোলে হারিয়েছে গোলাম রব্বানী ছোটনের দল। বাংলাদেশের গ্রুপে অন্য চার দল চীন, বাহরাইন, ব্রুনাই ও শ্রীলঙ্কা। সোমবার দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ব্রুনাই।
বাংলাদেশ প্রথমার্ধে ৩-০ গোলে এগিয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধে করেছে আরও দুই গোল। জোড়া গোল করেছেন মোহাম্মদ মানিক। একটি করে গোল রিফাত কাজী, বায়েজিদ বোস্তামী ও আকাশ আহমেদের।
গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন দল উঠবে চূড়ান্ত পর্বে। এশিয়ান কাপে এখন পর্যন্ত অনূর্ধ্ব–১৭ পর্যায়ে দুবার আর অনূর্ধ্ব–১৬ পর্যায়ে চারবার অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ। কোনোবারই গ্রুপপর্ব পেরোতে পারেনি।
আরআই/আইএইচএস/