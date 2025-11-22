ঢাবি আন্তঃবিভাগ দাবায় চ্যাম্পিয়ন ফার্মেসি অনুষদ

ঢাবি আন্তঃবিভাগ দাবায় চ্যাম্পিয়ন ফার্মেসি অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবা ক্লাব আয়োজিত আন্তঃবিভাগ দলগত দাবা প্রতিযোগিতা-২০২৫ এর (ছেলে-মেয়ে) উভয় ভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফার্মেসি অনুষদ। নক আউট ও রাউন্ড রবিন ফরম্যাটে হওয়া এ টুর্নামেন্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৪টি বিভাগ অংশগ্রহণ করেছে। দলগত এ দাবা প্রতিযোগিতা শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) শুরু হয়।
২৪ রাউন্ড খেলা শেষে ওপেন বিভাগে প্রথম রানার্স আপ হয়েছে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং দ্বিতীয় রানার্স আপ হয়েছে রোবটিক্স বিভাগ। মেয়েদের সেকশনে প্রথম রানার্সআপ হয়েছে জুলোজি বিভাগ এবং দ্বিতীয় রানার্সআপ হয়েছে ফলিত গণিত বিভাগ।
ওপেন ও ফিমেল ভাগে চ্যাম্পিয়ান ফার্মেসি অনুষদের নেতৃত্ব দিয়েছেন মো. বায়েজিদ বোস্তামি এবং সেঁজুতি রহমান প্রভা। ছেলেদের দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন, ফয়সাল মাহমুদ হৃদয়, মো. খায়রুল ইসলাম, মো. শামছুল তায়েম, শফিউল মাওলা এবং মোবাশির আহমেদ আলভী। মেয়েদের দলের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন, আদিবা আহমেদ, ইউশি, নোহা জেরিন, তাসনিম, হোমাইরা, আদিবা হিমু, সারাহ বান তাহুরা এবং জারিন সিফাত।
শনিবার (২২ নভেম্বর) পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এবং দাবা ক্লাবের মডারেটর সাইফুদ্দিন আহমেদ (শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ) এবং ঢা বি দাবা ক্লাবের সাবেক সভাপতি শামীম আখন্দ এবং তানভীর আলম। সমাপনী অনুষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ফারিহা সুমনা এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ক্লাবের সেক্রেটারি মো. সাজিদুল ইসলাম। সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ী দলগুলোকে ট্রফি, ক্রেস্ট,মেডেল, সার্টিফেকেট এবং আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হয়।
এমন আয়োজনের সাধুবাদ জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এবং দাবা ক্লাবের মডারেটর সাইফুদ্দিন আহমেদ তার বক্তব্যে বলেন, দাবা খেলাকে গণমানুষের খেলায় পরিণত করতে নেতৃত্ব দেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দাবা ক্লাব। এ দেশে দাবা খেলা জনপ্রিয় করতে দাবা ক্লাবের সব উদ্যোগের সঙ্গে সহযোগিতা করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ফার্মেসি অনুষদের অধিনায়ক মো. বায়েজিদ বোস্তামি বলেন, আমরা টুর্নামেন্ট উপলক্ষ্যে কয়েক মাস ধরে বিভাগের শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করি। এর মাধ্যমে আমরা অনুষদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে খেলোয়াড় বাছাই করি। আমাদের সাফল্যের পেছনে এ উদ্যোগ বেশ কার্যকর হয়েছে।
মেয়েদের বিভাগের ক্যাপ্টেন সেঁজুতি রহমান প্রভা বলেন, এমন আয়োজনে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমরা সবাই খুবই আনন্দিত। আশা করি ভবিষ্যতে ঢাবি দাবা ক্লাবের অন্যান্য কার্যক্রমের সঙ্গে ফার্মেসি অনুষদ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করবে।
কেএম