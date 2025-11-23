নারী বিশ্বকাপ কাবাডি
ব্রোঞ্জ নিয়েই খুশি বাংলাদেশ, হলো না ফাইনালে ওঠা
বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠে ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করেছিল বাংলাদেশ। স্বাগতিক মেয়েদের লক্ষ্য ছিল পদকের রঙ বদলাতে ফাইনালে ওঠা। সেটা আর পেরে উঠলো না বাংলাদেশ। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে চাইনিজ তাইপের কাছে হেরে ব্রোঞ্জ নিয়েই খুশি থাকতে হচ্ছে বাংলাদেশকে।
মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে রোববার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ২৫-১৮ পয়েন্টে ‘বি’ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন চাইনিজ তাইপের কাছে হেরেছে ‘এ’ গ্রুপের রানার্সআপ বাংলাদেশ। ২০১২ সালে পাটনায় হওয়া প্রথম নারী বিশ্বকাপে পঞ্চম হয়েছিল বাংলাদেশ। এবার স্বাগতিকরা তৃতীয় স্থান নিয়ে আসর শেষ করল।
সেমিফাইনালে চাইনিজ তাইপের বিপক্ষে প্রথম রেইডে ব্যর্থ হন আন্তর্জাতিক কাবাডিতে নিজের শেষ ম্যাচ খেলতে নামা বাংলাদেশ অধিনায়ক রূপালী আক্তার। পরে ট্যাকলে পয়েন্ট হারান স্মৃতি আক্তারও। এগিয়ে যায় চাইনিজ তাইপে। তৃতীয় মিনিটে বোনাস পয়েন্ট নিয়ে খাতা খোলে বাংলাদেশ। ঘুরে দাঁড়াতে সময় নিল না তারা। অষ্টম মিনিটে শ্রাবণী মল্লিকের সফল রেইডে ৫-৪ ব্যবধানে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা।
চাইনিজ তাইপে এবারের আসরে শুরু থেকেই আধিপত্য বিস্তার করছে। ‘বি’ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে উঠে আসা দলটি বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথমার্ধ শেষ করে ৯-৮ পয়েন্টে এগিয়ে থেকে। ব্যবধান আরও বাড়তে পারত, বিরতির বাঁশি বাজার আগ মুহূর্তে সুপার ট্যাকলে ২ পয়েন্ট তুলে বাংলাদেশ ব্যবধান কমিয়ে প্রথমার্ধ শেষ করে।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ব্যবধান ঘুঁচিয়ে ১০-৮ পয়েন্টে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। চাইনিজ তাইপেও পাল্টা আঘাতে ১০-১০ সমতায় ফিরে। সময় গড়ানোর সাথে সাথে আধিপত্য বাড়তে থাকে চাইনিজ তাইপের। এ অর্ধের পঞ্চম মিনিটে বাংলাদেশকে অল আউট করে তারা এগিয়ে যায় ১৫-১২ পয়েন্টে। বাকিটা সময়ে দাপট ধরে রেখে ২৫-১৮ পয়েন্টে জয় তুলে নেয় চাইনিজ তাইপে।
সোমবার ফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত ও চাইনিজ তাইপে। ২০১২ সালের নারী কাবাডি বিশ্বকাপের প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন ভারতের। এবারের আসরের প্রথম সেমিফাইনালে দলটি হারায় ইরানকে।
