উসমানের হ্যাটট্রিকে টানা ৩ জয়ে ফাইনালে পাকিস্তান

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:০২ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
ত্রিদেশীয় সিরিজে এখন পর্যন্ত একটি ম্যাচেও হারেনি পাকিস্তান। টানা তিন ম্যাচ জিতে ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করেছে স্বাগতিকরা। সবশেষ জিম্বাবুয়েকে ৬৯ রানে হারিয়েছে দলটি। হ্যাটট্রিক করেছেন উসমান তারিক।

রবিবার (২৩ নভেম্বর) রাওয়ালপিন্ডিতে টস জিতে আগে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেন পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলী আগা। অধিনায়কের সিদ্ধান্তের পর বাবর আজম ও শাহিবজাদা ফারহানের ফিফটিতে ভর করে ৫ উইকেটে ১৯৫ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় স্বাগতিকরা।

ফারহান ৬৩ ও বাবরের ব্যাটে আসে ৭৪ রান। ১০৩ রানের জুটি গড়েন এ দুজন মিলে। শেষদিকে ১০ বলে ২৭ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলেন ফখর জামান।

জয়ের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় জিম্বাবুয়ে। তিন পেসার নাসিম শাহ, মোহাম্মদ ওয়াসিম ও ফাহিম আশরাফ ২৫ রানে তিন ব্যাটারকে তুলে নিলে কাজটা সহজ হয়ে যায় পাকিস্তানের স্পিনারদের জন্য। আউট হয় ব্রায়ান বেনেট, তাদিনওয়াশে মারুমানি ও ব্রেন্ডন টেলর। তিনজনের কেউই পৌঁছাতে পারেননি দুই অঙ্কের ঘরে।

এরপর মোহাম্মদ নওয়াজ সিকান্দার রাজাকে ফেরালে ৫৯ রানে চতুর্থ উইকেটের পতন হয়। ১৮ বলে ২৩ রান করেন তিনি।

এরপর শুরু হয় আরেক স্পিনার উসমান তারিকের ঘূর্ণি। পরপর তিন বলে ফেরান টনি মুনইয়োঙ্গা (১), তাসিঙ্গা মুসেকিভা (০) ও ওয়েলিংটন মাসাকাদজাকে (০)। হ্যাটট্রিক করে জিম্বাবুয়েকে ছিটকে দেন ম্যাচ থেকে। ৬০ রানে হারায় সফরকারীরা ৭ উইকেট।

উসমান তারিকের সঙ্গে শামিল হয়ে মোহাম্মদ নওয়াজ ফেরান ব্র্যান্ড ইভান্সকে। ২ রান করে বোল্ড হন তিনি দলীয় ৬৩ রানে। টিনোটেন্ডা মাপোসা ৩ রান করে উসমানের চতুর্থ শিকারে পরিণত হলে ৮২ রানে নবম উইকেট হারায় সিকান্দার রাজার দল।

শেষ উইকেট হিসেবে ৫ রান করা রিচার্ড এনগারাভা রানআউট হলে ১২৬ রানে অলআউট জিম্বাবুয়ের পরাজয় ৬৯ রান। একপ্রান্তে একা লড়াই চালিয়ে যাওয়া রায়ান বার্ল অপরাজিত থাকেন ৬৭ রান করে। তবে তাতে কোনো লাভ হয়নি। টানা ৩ ম্যাচ জিতে ফাইনাল নিশ্চিত হয়ে গেছে স্বাগতিকদের।

পাকিস্তানের হয়ে ৪ ওভারে ১৮ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হন উসমান তারিক।

