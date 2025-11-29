অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ বাছাই
চতুর্থ জয়ের পর বাংলাদেশের সামনে এখন ‘অঘোষিত ফাইনাল’
আর একটি জয় বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে পারবে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপের মূলপর্বে। সেই জয়টি পেতে হবে চীনের বিপক্ষে, বাংলাদেশের কিশোরদের জন্য যা বিশাল এক পরীক্ষা। ৩০ নভেম্বর বাংলাদেশ ও চীনের ম্যাচটি হবে চীনের তনজিলাং স্টেডিয়ামে।
শুক্রবার বাংলাদেশ চতুর্থ ম্যাচ খেলে বাংলাদেশ ২-১ গোলে হারিয়েছে বাহরাইনকে। টানা চার জয়ে বাংলাদেশ ১২ পয়েন্ট নিয়ে চীনের সাথে যৌথভাবে টেবিলের শীর্ষে।
দুই দলের পয়েন্ট সমান হওয়ায় বাংলাদেশ-চীন ম্যাচ হয়ে উঠছে ‘অঘোষিত ফাইনাল’। বাংলাদেশকে জিততেই হবে, চীন ড্র করলেই গোল ব্যবধানে উঠে যাবে আগামী বছর মে মাসে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিতব্য এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপে।
বাহরাইনের বিপক্ষে ম্যাচের ৫৯ মিনিটে মিডফিল্ডার বায়েজিদ বোস্তামির গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। ৭২ মিনিটে মোহাম্মদ মানিক ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। ৮৫ মিনিটে বাহরাইনের জুহাইর ইবরাহিম গোল করে দলকে ম্যাচে ফেরার আশা দেখান। তবে শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে বাংলাদেশই।
বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচে পূর্ব তিমুরকে ৫-০ গোলে, দ্বিতীয় ম্যাচে ব্রুনেইকে ৮-০ গোলে, তৃতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৫-০ গোলে পরাজিত করে।
