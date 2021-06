কাঁদতে কাঁদতে কোর্ট ছাড়লেন সেরেনা, দ্বিতীয় রাউন্ডে ফেদেরার

উইম্বলডনের প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে গেলেন সাত বারের চ্যাম্পিয়ন সেরেনা উইলিয়ামস। সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের রেকর্ডের কাছে এবারও পৌঁছাতে পারলেন না। উইম্বলডনের প্রথম রাউন্ডেই কোটের মধ্যে পা পিছলে পড়ে গেলেন তিনি।

যার ফলে চোট পান পায়ে এবং খেলা চালিয়ে যেতে পারেননি আর। প্রথম রাউন্ড থেকে এভাবে বিদায় নিতে হবে ভাবতেই পারছিলেন না হয়তো। যে কারণে দেখা গেলো কাঁদতে কাঁদতে কোর্ট ছাড়ছেন সেরেনা উইলিয়ামস।

বেলারুশের আলিয়াকসান্দ্রা সাসনোভিচের কাছে হারেননি ২৩ বারের গ্র্যান্ড স্লাম চ্যাম্পিয়ন। যদিও ইনজুরিতে সেরেনার বিদায়ের কারণে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠে গেলেন আলিয়াকসান্দ্রা।

প্রথম সেটে ৩-১ গেমে এগিয়ে ছিলেন মার্কিন তারকা সেরেনা। তখনই কোর্টের মধ্যে পিছলে পড়ে যান এবং আহত হন। বাঁ-পায়ের অ্যাঙ্কেলে চোট পান সেরেনা। এরপর সাসনোভিচ ৩-৩ করার পর আর খেলা চালিয়ে যেতে পারেননি সেরেনা। কাঁদতে কাঁদতেই অল ইংল্যান্ড ক্লাবের সেন্টার কোর্ট ছাড়েন ৩৯ বছর বয়সী সেরেনা।

We're heartbroken for you, Serena.



Our seven-time singles champion is forced to retire from The Championships 2021 through injury#Wimbledon pic.twitter.com/vpcW1UN78s