লিফটে এক ঘণ্টা আটকে ছিলেন স্মিথ

হঠাৎই এক বড় দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়ে পড়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার স্টিভেন স্মিথ। প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় লিফটের মধ্যে আটকেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার এই ব্যাটার। লিফটে আটকে থেকে ঘাবড়েই গিয়েছিলেন তিনি।

ভয়াবহ সেই এক ঘণ্টা লিফটের ভেতর কী ঘটেছিল, কিভাবে কেটেছিল- তার একটি আপডেট ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন স্মিথ। অসিদের টেস্ট দলের বর্তমান সহ-অধিনায়ক নিজেই জানিয়েছেন, তিনি লিফটের মধ্যে আটকে পড়েছিলেন এবং দরজা খুলছিল না।

স্মিথ দাবি করেন, আসলে লিফটটি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে সময়ে তিনি লিফটটি ভিতর থেকে খোলার অনেক চেষ্টা করেন। অন্যদিকে স্মিথের বন্ধু, অসি দলের আরেক ব্যাটার মার্নাস ল্যাবুশেন বাইরে থেকে লিফটটি খোলার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ইনস্টগ্রাম পোস্টে স্মিথ হতাশভাবে জানিয়েছেন, তার সন্ধ্যেটা মোটেও পরিকল্পনা মতো কাটলো না।

স্মিথ ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছেন, ‘আমি আমার ফ্লোরেই ছিলাম। কিন্তু দরজা খুলছিল না। লিফটটি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমি দরজা খোলার অনেক চেষ্টা করেছি, ভিতর থেকে খোলার চেষ্টা করছিলাম, অন্য দিকে মার্নাস (ল্যাবুশেন) বাইরে থেকে খোলার চেষ্টা করছিল। এতে অবশ্য খুব বেশি লাভ হয়নি। সত্য়ি কথা বলতে, ঠিক যে রকম সন্ধ্যে কাটানোর পরিকল্পনা করেছিলাম, সে রকমটা একেবারেই হয়নি।’

Do yourself a favour and check out Steve Smith's insta stories. Currently just stuck in a lift. One of the most unintentionally funny sportsmen this country has been blessed with pic.twitter.com/MNLyjqtmlV