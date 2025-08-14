  2. ক্যাম্পাস

র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ: জবিতে ৭ শিক্ষার্থীর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪৪ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
ফাইল ছবি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে সাময়িক বহিষ্কৃত এবং ক্লাস কার্যক্রমে নিষিদ্ধ হওয়া সাত শিক্ষার্থীর ওপর থেকে সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. শেখ গিয়াস উদ্দিন স্বাক্ষরিত পৃথক দুটি বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ পাওয়ার পর ১৯তম ব্যাচের যুবরাজ হাসান, মোসা. রাজিয়াতুন নাহার নিশু ও রহমাতুল্লাহ মাজীকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছিল, তবে বিভাগীয় জরুরি একাডেমিক কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

আরেক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, একই অভিযোগে ১৯তম ব্যাচের সামিয়া আঁখি, মো. মুইনন্দীন, মো. মাজহারুল ইসলাম ও মো. রাকিব হোসেনকে ক্লাস কার্যক্রম বিরত রাখা হয়েছিল, সেই নিষেধাজ্ঞাটিও প্রত্যাহার করা হয়েছে।

এর আগে, গত রোববার (১০ আগস্ট) ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের (২০তম ব্যাচ) শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ পাওয়ার পর এই সাতজন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। তারা সবাই ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের (১৯ ব্যাচ) শিক্ষার্থী।

প্রসঙ্গত, বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের র‍্যাগিংয়ের শিকারে অভিযোগ উঠলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে একাধিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। একইসঙ্গে প্রতিটি বিভাগে বিশেষ কমিটি গঠন করার নির্দেশনাও দেওয়া হয়।

