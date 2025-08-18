ডাকসু নির্বাচনে মনোনয়ন সংগ্রহের সময় একদিন বাড়লো

ডাকসু নির্বাচনে মনোনয়ন সংগ্রহের সময় একদিন বাড়লো
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময়সীমা আরও একদিন বাড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন।
সোমবার (১৮ আগস্ট) ডাকসু নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সই করা এক সংবাদ বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহের জন্য ভিড় করলে কোনো কোনো হল ও কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পারেননি। এই অবস্থায় গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার সুযোগ সবার জন্য সমান ও সমুন্নত রাখার তাগিদে মনোনয়নপত্র দাখিল ও জমাদানের সময় একদিন করে বাড়িয়ে যথাক্রমে ১৯ আগস্ট মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিকেল ৫টা এবং বুধবার (২০ আগস্ট) বিকেল ৫টা করা হলো।
