ঢাবির হল সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন সংগ্রহে বাধা, তদন্তে কমিটি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৭ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
মব সৃষ্টি করে মনোনয়ন সংগ্রহে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করে ছাত্রদল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহে বাধা দেওয়ার ঘটনা যাচাই, মূল্যায়ন ও সুপারিশ প্রদানের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সোমবার (১৮ আগস্ট) চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সই করা এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক ড. রবিউল ইসলামকে আহ্বায়ক করে চার সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। বাকি তিন সদস্যের মধ্যে রয়েছেন- নৃবিজ্ঞান বিভাগের ড. এস এম আরিফ মাহমুদ, সহকারী প্রক্টর নূর আলম সিদ্দিকী ও আতিয়া সানজিদা শর্মী।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুর ১২টার মধ্যে কমিটিকে সুপারিশ দিতে বলা হয়েছে।

এর আগে এদিন ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের সময় মব সৃষ্টি করে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করে ছাত্রদল।

সন্ধ্যায় ঢাবির মধুর ক্যান্টিনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিযোগ করে সংগঠনটি। সংবাদ সম্মেলনে ঢাবি শাখা ছাত্রদলের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস, সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপনসহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

