চুয়েটে কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা, ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন

চুয়েটে কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা, ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন
তিন দফা দাবিতে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি পালন করছেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) শিক্ষার্থীরা।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকাল থেকে চুয়েট ক্যাম্পাসে কোনো বিভাগেই ক্লাস বা পরীক্ষা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে শিক্ষার্থীরা সংগঠিত অবস্থায় দাবি আদায়ের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।
এর আগে বুধবার (২৭ আগস্ট) রাতে সংবাদ সম্মেলন করে কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি ঘোষণা করে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম ‘প্রকৌশল অধিকার আন্দোলন’। ঘোষণা অনুযায়ী, বুয়েটসহ দেশের সব প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শাটডাউন কর্মসূচি পালন করার কথা বলা হয়।
চুয়েটের পানিসম্পদ প্রকৌশল বিভাগের ১৯ ব্যাচের শিক্ষার্থী আমিনুল ইসলাম বলেন, বৃহস্পতিবার আমাদের সাপ্তাহিক ছুটি। তবে শুক্রবার ছাড়া বাকি সবদিন পরীক্ষা হয়। আজকের পরীক্ষা-ক্লাস আমরা বয়কট করেছি এবং শাটডাউন কর্মসূচি পালন করছি।
শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবি হলো- নবম গ্রেড সহকারী প্রকৌশলী পদে কেবল পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ ও ন্যূনতম যোগ্যতা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার করা; দশম গ্রেডে শুধু ডিপ্লোমাধারীরা আবেদন করতে পারেন, সেখানে যেন উচ্চ ডিগ্রিধারীরাও আবেদন করতে পারেন, সে ব্যবস্থা করা এবং শুধু বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং যারা সম্পন্ন করবেন, তারাই যেন প্রকৌশলী (ইঞ্জিনিয়ার) লিখতে পারেন, সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া।
