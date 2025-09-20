রাবিতে অনশনে অসুস্থ সিনেট নির্বাচনের প্রার্থী
পোষ্যকোটা বাতিলের দাবিতে অনশন করছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এরইমধ্যে বৃষ্টিতে ভিজে অসুস্থ হয়ে এক শিক্ষার্থী হাসপাতালে ভর্তি হয়ছেন।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।
অসুস্থ শিক্ষার্থীর নাম রমজান উল মোবারক। তিনি রাবি সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রার্থী।
পোষ্য কোটা পুনর্বহালের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে বিক্ষোভ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা। আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করেছে ছাত্রদল-শিবির। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শামসুজ্জোহা চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।
এরপর শুক্রবার বিকেল ৫টায় প্রশাসনিক ভবনের সামনে অনশন শুরু করেন আসাদুল ইসলাম নামে এক শিক্ষার্থী। তিনি কাফনের কাপড় পড়ে আমরণ অনশনে বসেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও আসন্ন হল সংসদ নির্বাচনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলে স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী।
আসাদুল ইসলামের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে অনশনে যোগ দেন আরও ১০-১৫ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যেই বৃষ্টিতে অসুস্থ হয়ে পড়েন রাবি সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের সদস্য প্রার্থী রমজান উল মোবারক।
