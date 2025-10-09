জবির ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন ২২ অক্টোবর
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হবে আগামী ২২ অক্টোবর। মূলত ২০ অক্টোবর জবি দিবস হলেও দুদিন পিছিয়ে এবার ২২ অক্টোবর উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
বুধবার (৮ অক্টোবর) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, এবারের বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ২০ তারিখের পরিবর্তে ২২ অক্টোবর উদযাপন করা হবে। যথাযথ আড়ম্বরপূর্ণভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন করা হবে। ২০ অক্টোবর শ্যামা পূজা ও ছুটির দিন থাকায় এদিন বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন না করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম বলেন, গত মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় চেয়ারম্যানদের নিয়ে অনুষ্ঠিত অ্যাকাডেমিক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
