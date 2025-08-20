পুকুর পাড়ে মিললো অবিস্ফোরিত দুই গ্রেনেড

পুকুর পাড়ে মিললো অবিস্ফোরিত দুই গ্রেনেড
ফেনীর ফুলগাজীতে পরিত্যক্ত অবস্থায় অবিস্ফোরিত দুইটি গ্রেনেড উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার আমজাদহাট ইউনিয়নের দক্ষিণ ধর্মপুর গ্রামে বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জসিম উদ্দিনের বাড়ির পুকুরপাড়ে গ্রেনেড দুটি পাওয়া যায়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, কমান্ডার জসিমের বাড়ির পুকুর পাড়ে স্থানীয় রাখাল মামুন দুটি গ্রেনেড মাটিতে পড়ে থাকতে দেখতে পান। তখন স্থানীয়রা জরুরি সেবা ৯৯৯-এ কল দিয়ে ফুলগাজী থানা পুলিশকে বিষয়টি অবগত করে। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা গিয়ে গ্রেনেডগুলো উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেন। গ্রেনেডগুলো অনেক পুরাতন বলে জানান স্থানীয়রা।
ফুলগাজী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, বোমা ডিসপোজাল ইউনিট প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
এ ব্যাপারে ফুলগাজী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফাহরিয়া ইসলাম বলেন, গ্রেনেডের বিষয়টি অবগত হয়েছি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরবর্তী নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
