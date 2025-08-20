  2. দেশজুড়ে

বান্দরবানে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ: ৩ যুবক গ্রেফতার

প্রকাশিত: ১১:০৭ এএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
বান্দরবানে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ: ৩ যুবক গ্রেফতার

বান্দরবানের রুমায় পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত ৩ যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার (২০ আগস্ট) ভোরে উপজেলার পাইন্দু হেডম্যান পাড়ায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় তাদের।

গ্রেফতাররা হলেন, রুমা উপজেলার পাইন্দু ইউপির পাইন্দু হেডম্যান পাড়ার বাসিন্দা আহ্লামং মার্মার ছেলে ক্যসাইওয়ং মার্মা (১৯), রাংমেশে মার্মার ছেলে ক্যহ্লাওয়াং মার্মা (২২) ও থোয়াইনুচিং মার্মার ছেলে উহাইসিং মার্মা (২৩)।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে পাইন্দু হেডম্যান পাড়ার পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করেন একই পাড়ার শৈহাইনু মার্মা। পরে উহাইসিং মার্মা, ক্যহ্লাওয়াং মার্মা, ক্য ওয়াং মার্মা, চড়াই মার্মা মিলে ওই ছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ করেন। পরে ধর্ষণের শিকার ছাত্রী তার পরিবারকে জানালে পাড়া কারবারি (গ্রাম প্রধান) থোয়াইসা মারমার বাসভবনে ধর্ষণ সংক্রান্ত সামাজিক সালিশে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। বিষয়টি জানাজানি হলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলে আজ ভোরে অভিযান পরিচালনা করে ধর্ষণে অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

রুমা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোহরাওয়ার্দী বলেন, ভোরে অভিযান চালিয়ে ধর্ষণে জড়িত তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যদের গ্রেফতারে অভিযান চলমান আছে।

