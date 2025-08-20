  2. দেশজুড়ে

সিলেটের নতুন ডিসি সারওয়ার আলমকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিলেট
প্রকাশিত: ১০:২৫ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
সিলেটের নতুন ডিসি সারওয়ার আলমকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা

সিলেটের নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো. সারওয়ার আলমকে ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানিয়েছে জেলা প্রশাসনের একটি প্রতিনিধিদল।

বুধবার (২০ আগস্ট) সন্ধ্যায় সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত হন জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক (উপসচিব) সুবর্ণা সরকার ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পদ্মাসন সিংহসহ কয়েকজন কর্মকর্তা।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সিলেটের নতুন ডিসি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার কথা রয়েছে সারওয়ার আলমের।

আরও পড়ুন

সারওয়ার আলম এর আগে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (সংযুক্ত) ছিলেন। মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুলের একান্ত সচিবের দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

সাদা পাথর লুটের ঘটনায় সিলেটের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে। তার স্থলে নতুন ডিসি হিসেবে নিয়োগ পান সারওয়ার আলম।

সিলেটে সাদাপাথর লুট ও চুরির ঘটনা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার মধ্যেই সিলেটে জেলা প্রশাসক পর্যায়ে পরিবর্তন আনা হয়েছে। আজ বুধবার সিলেট থেকে বিদায় নিয়েছেন মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদ।

আহমেদ জামিল/এসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।