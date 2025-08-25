  2. দেশজুড়ে

ফের নাফ নদী থেকে ট্রলারসহ ৭ জেলেকে আটক করলো আরাকান আর্মি

প্রকাশিত: ০৫:৪৬ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
নাফ নদী থেকে আবারও ট্রলারসহ ৭ জেলেকে আটক করে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের আরাকান আর্মি।

সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুরের দিকে টেকনাফ শাহপরীর দ্বীপের ওপারে নাইক্ষ্যংদিয়া মিয়ানমার অংশ থেকে তাদের আটক করা হয়। এর আগে গত শনিবার (২৩ আগস্ট) একদিনে ২৬ জনকে আটক করে আরাকান আর্মি। আটক কাউকে ছেড়ে দেওয়া হয়নি।

স্থানীয় জেলে সলিমুল্লাহ বলেন, সাগরে জেলেরা মাছ ধরতে গিয়ে বারবার আরাকান আর্মির হাতে আটক হচ্ছে। সোমবার আবারও ৭ জেলে মাছ ধরে ফেরার পথে নাফ নদীর নাইক্ষ্যংদিয়া এলাকা থেকে আরাকান আর্মি আটক করে নিয়ে যায়।

তিনি আরও বলেন, নাফ নদী বা সাগরের মাছ ধরার সময় কোনটা বাংলাদেশের অংশ আর কোনটা মিয়ানমারের অংশ সেটা বুঝতে কষ্ট হয়।

ট্রলার মালিক ওমর ফারুক বলেন, সোমবার ট্রলারসহ ৭ জেলে সাগরে মাছ ধরে ফেরার পথে আরাকান আর্মির হাতে আটক হয়েছে। এখনো তারা ছাড়া পায়নি।

টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহেসান উদ্দিন বলেন, তিনদিনে চারটি ট্রলারসহ ৩৩ জন জেলে আরাকান আর্মির হাতে আটক হয়েছে। আটক জেলেরা নাফ নদীর বাংলাদেশ সীমানা অতিরিক্ত করায় আটক হন। জেলেদের এসব বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ওই এলাকায় আমাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরদারি বাড়ানোর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

