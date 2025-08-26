  2. দেশজুড়ে

ফোন নিয়ে দ্বন্দ্বে চুয়াডাঙ্গায় দুই যুবককে কুপিয়ে জখম

প্রকাশিত: ০৮:৩৫ এএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
চুয়াডাঙ্গা শহরে মোবাইল ফোন নিয়ে বিরোধের জেরে দুই যুবককে কুপিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে সুবল সরকারের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টার দিকে শহরের শেখপাড়ার গেন্দু মিয়ার গোডাউনের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন- শহরের বড়বাজার এলাকার বদিউর রহমানের ছেলে রাজু আহমেদ (৩৫) এবং দৌলতদিয়াড় গ্রামের দক্ষিণপাড়ার জয় সরকারের ছেলে সুবল সরকার (২৫)।

এদিকে, দুই যুবককে কোপানোর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। নৃশংস এ ঘটনার ভিডিও দেখে জেলার সর্বত্র সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

আহত সুবল সরকার জানান, রাতে তিনি ও রাজু শেখপাড়ায় অবস্থান করছিলেন। এসময় সজিব, রবিন, রুবেল ও কামু নামের কয়েকজন তাদের ওপর ধারাল অস্ত্র নিয়ে হামলা চালান। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

হামলার কারণ প্রসঙ্গে সুবল জানান, কয়েকদিন আগে রাজু নগদ টাকা দিয়ে সজিবের কাছ থেকে একটি পুরোনো মোবাইল ফোন কিনেছিলেন। কিন্তু সেটি আসলে কিস্তিতে নেওয়া ছিল। বকেয়া টাকা না দেওয়ায় কোম্পানি মোবাইলটি লক করে দেয়। এ নিয়ে রাজু ও সজিবের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এর জের ধরেই সজিবসহ কয়েকজন হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. নাজমুল সাকিব বলেন, দুজনের শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। রাজুকে ভর্তি রাখা হয়েছে। তবে সুবল সরকারের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে ঢাকায় রেফার্ড করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান বলেন, শুনেছি বড়বাজার এলাকায় দুজনকে কুপিয়েছে। বিস্তারিত জানতে পুলিশ হাসপাতালে গেছে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

