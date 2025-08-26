কুমিল্লায় ৫ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করলো বিএসএফ

কুমিল্লায় ৫ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করলো বিএসএফ
বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের দায়ে আটক পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিককে গীতাবাড়ী সীমান্তে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ।
সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে কুমিল্লা-১০ বিজিবির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় গীতাবাড়ী সীমান্তে (পিলার নং ২১২৫) পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের হস্তান্তর করা হয়।
সোমবার রাত ১০টার দিকে কুমিল্লা-১০ বিজিবি অধিনায়ক লে. কর্নেল মীর আলী এজাজ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
- আরও পড়ুন
- ভারতে আটক ৫ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর
- সুন্দরবনে অভিযান, আড়াই লাখ টাকার কাঁকড়া জব্দ
- ব্যারিস্টার মামুন বিএনপির কেউ না: সেলিম ভূঁইয়া
ফেরত দেওয়া নাগরিকরা হলেন, নওগাঁর পত্নীতলার রঘুনাথপুরের আবু জাফরের ছেলে মো. রাফি (২৫), চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলার কাদরা গ্রামের মৃত হেদায়েত উল্লাহর ছেলে মো. আবুল বাশার (৫৫), ফেনীর পরশুরাম উপজেলার নিজ কালিকাপুর গ্রামের দেলোয়ার হোসেন দিলুর ছেলে এমদাদ হোসেন (২৭), একই উপজেলার গুথুমা গ্রামের খায়েজ আহাম্মদ ভূঁঞা সাইদুজ্জামান ভূঁঞা (২৯) এবং ছাগলনাইয়া উপজেলার দূর্গাপুর সিংহনগর গ্রামের মৃত ফয়েজ আহাম্মদের ছেলে মো. গিয়াস উদ্দিন (৪০)।
অধিনায়ক লে. কর্নেল মীর আলী এজাজ বলেন, আটকরা বিভিন্ন সময় অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করলে স্থানীয় পুলিশ ও বিএসএফ তাদের আটক করে। পরবর্তীতে বিএসএফ বিষয়টি নিয়ে বিজিবির সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেরত প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। স্থানীয় পুলিশ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে তাদের নাগরিকত্ব ও ঠিকানা যাচাই শেষে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে আমরা তাদের গ্রহণ করি। অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে আটক পাঁচজনকে ফেনী মডেল থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে।
জাহিদ পাটোয়ারী/এফএ/জিকেএস