কাদের সিদ্দিকীর সমাবেশে ‘দালাল’ স্লোগান, হামলা

প্রকাশিত: ০৮:৩০ এএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে কাদের সিদ্দিকীর অনুষ্ঠানে উত্তেজনা ও মারধরের ঘটনা ঘটেছে৷ সমাবেশ শেষে উপজেলা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম রফিকের ছেলের ওপর হামলা চালান স্থানীয় ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মীরা।

শনিবার (৩০ আগস্ট) সন্ধ্যায় ভূঞাপুর কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে৷

এদিকে সমাবেশ শেষে স্থান ত্যাগ করার সময় কাদের সিদ্দিকী বহরকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ছাত্রদল ও যুবদল লাঠিসোঁটা নিয়ে দালাল দালাল স্লোগান দিতে থাকে। পরে এক পর্যায়ে পুলিশ পাহারায় স্থান ত্যাগ করেন কাদের সিদ্দিকী।

জানা যায়, শনিবার বিকেলে উপজেলা কাদেরিয়া বাহিনীর উদ্যোগে ভূঞাপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মহাসমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী। সাবেক জেলা কমান্ডার ফজলুর হক বীর প্রতীকের সভাপতিত্বে এসময় বীর মুক্তিযোদ্ধারা ও কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে এক পর্যায়ে জয় বাংলা স্লোগানকে কেন্দ্র করে উপজেলা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম রফিকের ছেলের ওপর হামলা করা হয়। এসময় অনুষ্ঠান শেষ করে কাদের সিদ্দিকী স্থান ত্যাগ করার সময় তার গাড়ি বহরের সামনে স্থানীয় ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মীরা দালাল দালাল স্লোগান দেন। পরে পুলিশ পাহারায় স্থান ত্যাগ করেন কাদের সিদ্দিকী।

স্থানীয় যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা বলেন, কাদের সিদ্দিকী মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশের নামে আওয়ামী লীগকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাচ্ছে। কিন্তু ভূঞাপুরের মাটিতে আমরা তা হতে দেবো না৷ ভূঞাপুরে আওয়ামী লীগের কোনো স্থান নেই।

