বুকে রড ঢুকিয়ে বন্ধুকে হত্যা

বুকে রড ঢুকিয়ে বন্ধুকে হত্যা
কুমিল্লার মনোহরগঞ্জে তুচ্ছ ঘটনার জেরে ফরহাদ হোসেন (২০) নামে এক যুবকের বুকে রড ঢুকিয়ে হত্যা করেছেন তার বন্ধু। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার লক্ষণপুর বাজারে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। এসময় উত্তেজিত জনতা ঘাতক মাহফুজকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।
মনোহরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপুল চন্দ্র দে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহত ফরহাদ হোসেন উপজেলার লক্ষণপুর ইউনিয়নের বানঘর গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে। অভিযুক্ত মাহফুজ আলম (২০) সাইকচাইল গ্রামের রবিউল হোসেনের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ফরহাদ হোসেন ও মাহফুজ আলম দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে রাজমিস্ত্রির কাজ করছিলেন। সোমবার সন্ধ্যায় কাজ শেষ করে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে দু’জন লক্ষণপুর বাজারে যান। ভাড়া দেওয়া নিয়ে দু’জনের মধ্যে কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে মাহফুজ উত্তেজিত হয়ে ফরহাদের বুকে রড ঢুকিয়ে দেন। এতে ফরহাদ গুরুতর আহত হলে উপস্থিত লোকজন তাকে উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজে নেওয়ার পথেই তিনি মারা যান।
খবর পেয়ে মনোহরগঞ্জ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাত সাড়ে ৯টায় নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান। এসময় উত্তেজিত জনতা অভিযুক্ত মাহফুজকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।
এ বিষয়ে মনোহরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপুল চন্দ্র দে জানান, খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২ আগস্ট) সকালে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হবে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত যুবককে আটক করা হয়েছে।
