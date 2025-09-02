হাসপাতাল থেকে চিকিৎসকের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার
নাটোর শহরে বেসরকারি জনসেবা হাসপাতালের মালিক ডাক্তার অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের (ড্যাব) নাটোর জেলা শাখার আহ্বায়ক ডা. আমিরুল ইসলামের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে তার ঘরের দরজা ভেঙে গলাকাটা মরদেহ দেখতে পাওয়া যায়।
জনসেবা হাসপাতাল ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত দরজা খুলে ডাক্তার আমিরুল ইসলাম বাইরে বের না হওয়ায় হাসপাতালের স্টাফরা ডাকাডাকি শুরু করেন। কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে আমিনুরের গলাকাটা মরদেহ দেখতে পান। খবরটি ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মানুষ হাসপাতালে ভিড় করেন।
হাসপাতাল স্টাফ আলামিন বলেন, ডা. আমিরুল অনেক রাত অবধি অপারেশনে অংশগ্রহণ করার পর হাসপাতালে তার জন্য সংরক্ষিত রুমে ঘুমাতে যান। তিনি সাধারণত দুপুরের দিকে ঘুম থেকে ওঠেন। কিন্তু এদিন একটু বেশি দেরি হওয়ায় হাসপাতালের স্টাফরা ডাকাডাকি করেন। পরে দরজা ভেঙে তার গলাকাটা মরদেহ দেখতে পাওয়া যায়।
নাটোর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান বলেন, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। এ অবস্থায় তার গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার সন্দেহজনক। আমরা সিসিটিভি ফুটেজসহ জিজ্ঞাসাবাদ করে হত্যার রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করছি।
ড্যাব নাটোর জেলা শাখার সদস্য সচিব ডাক্তার আবুল কালাম আজাদ এ ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে অবিলম্বে দায়ী ব্যক্তিকে গ্রেফতারের দাবি করেন।
রেজাউল করিম রেজা/এফএ/জিকেএস