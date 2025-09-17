খুলনায় বিএনপি নেতার বাড়িতে বোমা হামলা

খুলনায় বিএনপি নেতার বাড়িতে বোমা হামলা
খুলনা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আবু হোসেন বাবুর বাড়িতে বোমা হামলা ও গুলি বর্ষণ করেছে দুর্বৃত্তরা। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাত আনুমানিক সাড়ে দশটায় রূপসা উপজেলার আইচগাতী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাত আনুমানিক সাড়ে দশটার দিকে বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে লোকজন বেরিয়ে এলে হামলাকারীরা গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়। দুর্বৃত্তরা অনেকে মধ্যবয়সী এবং সবাই হেলমেট পরা ছিল।
শেখ আবু হোসেন বাবুর ভাতিজা শেখ আবু নাসের সিয়াম জানান, রাতে বাসায় ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি বোমার আওয়াজ শুনতে পান। পরে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। তবে এর আগে এ ধরনের ঘটনা কখনো ঘটেনি। এ ঘটনায় সবার মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
রূপসা থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর রহমান জানান, জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আবু হোসেন বাবুর বাড়িতে দুর্বৃত্তরা হামলা করে ২টি ককটেল নিক্ষেপ করেছে। পরে লোকজন ধাওয়া দিলে পালিয়ে যাওয়ার সময় ৩ রাউন্ড ফাঁকা গুলি করে দুর্বৃত্তরা।
আরিফুর রহমান/এফএ/এএসএম