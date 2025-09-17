টাঙ্গাইলে বিএনপি নেতার স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা

টাঙ্গাইলে বিএনপি নেতার স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা
টাঙ্গাইলে মগড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদকের স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার দিকে সদর উপজেলার মগড়া ইউনিয়নের কুইজবাড়ী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত লিলি আক্তার ওই এলাকার এস এম আনিছুর রহমান উত্তমের স্ত্রী।
স্থানীয় এবং বিএনপি নেতাকর্মীরা বলেন, মগড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আনিছুর রহমান উত্তমের বাড়ির পাশেই নিজেদের বিস্কিটের ফ্যাক্টরি রয়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় নামাজ শেষ করে উত্তম ফ্যাক্টরিতে যেতেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উত্তমের ফ্যাক্টরিতে যেতে দেরি হওয়ায় তার স্ত্রী লিলি আক্তার সেখানে যান। এসময় ওৎ পেতে থাকা মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে লিলিকে কোপাতে থাকে। পরে তার চিৎকারে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়৷ পরে তাকে উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
আরও পড়ুন-
- খুলনায় বিএনপি নেতার বাড়িতে বোমা হামলা
- নতুন ভবনের নির্মাণকাজ বন্ধ, পুরোনো ভবনেই চলছে সরকারি অফিসের কাজ
- সার বিক্রিতে ভুয়া ভাউচার, ডিলারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
স্থানীয়রা বলেন, ফ্যাক্টরির বাইরে দুইজন দাঁড়িয়ে ছিল, আর ভেতরে মুখবাঁধা অবস্থায় ধারালো অস্ত্র নিয়ে ছিল কয়েকজন। ধারণা করা হচ্ছে মগড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদককে হত্যার উদ্দেশ্যে তারা এসেছিল।
টাঙ্গাইল জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবাল জাগো নিউজকে বলেন, কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে জানা যায়নি। আমরা এ ঘটনায় শোকাহত।
টাঙ্গাইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তানভীর আহমেদ জাগো নিউজকে বলেন, মরদেহ টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রয়েছে।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এফএ/এমএস