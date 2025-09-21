  2. দেশজুড়ে

ঈদগাঁও থানার প্রথম নারী ওসি ফরিদা ইয়াসমিন

প্রকাশিত: ০৩:৩৮ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ওসি ফরিদা ইয়াসমিন

কক্সবাজারের ঈদগাঁও থানায় প্রথম নারী ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হিসেবে যোগদান করেছেন পুলিশ পরিদর্শক ফরিদা ইয়াসমিন।

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) তিনি যোগদান করেন। এরআগে ঈদগাঁও থানায় কোনো নারীকে ওসি হিসেবে পদায়ন করা হয়নি।

সূত্র জানায়, শুক্রবার সন্ধ্যায় ফরিদা ইয়াসমিন থানা প্রাঙ্গণে পৌঁছালে বিদায়ী ওসি মো. মছিউর রহমানের নেতৃত্বে থানার অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যরা তাকে স্বাগত জানান।

নবাগত ওসি ফরিদা ইয়াসমিন এরআগে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের অধীনে দুই দফা আফ্রিকার দেশ মালি ও কঙ্গোতে কর্মরত ছিলেন। সেখান থেকে ফিরেই ঈদগাঁও থানায় পদায়ন হন।

২০০৩ সালে উপ-পরিদর্শক (এসআই) হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদানের পর নানা বিভাগীয় পরীক্ষা শেষে পরিদর্শক পদে উন্নীত হন ফরিদা ইয়াসমিন।

কক্সবাজার জেলার ৯টি থানায় পদায়ন হওয়া ওসিদের মধ্যে ফরিদা ইয়াসমিন সবার সিনিয়র কর্মকর্তা।

কক্সবাজার সদর থেকে ২০২০ সালে আলাদা থানায় রূপান্তর হয় ঈদগাঁও। ইসলামপুর, ইসলামাবাদ, পোকখালী, জালালাবাদ ও ঈদগাঁও সদর নিয়ে এ থানার কর্মপরিধি।

ওসি ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, ‌‘এটা অপ্রত্যাশিত। কক্সবাজারে প্রথম পদায়ন হয়েই ইতিহাসের অংশ হলাম জেনে খুবই ভালো লাগছে। সেবা এবং শৃঙ্খলা রক্ষায়ও যেন প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে পারি। এজন্য সবার সহযোগিতা কামনা করছি।’

