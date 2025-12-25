বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সদরঘাটে বিএনপি নেতাকর্মীদের ঢল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫৭ এএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ভোর থেকেই দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার নেতাকর্মী সদরঘাটে আসতে শুরু করেন

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে সদরঘাট টার্মিনাল উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে মানুষের ঢল নামতে থাকে। দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে লঞ্চযোগে আসা হাজার হাজার নেতাকর্মীকে স্বাগত জানাতে সদরঘাট ও আশপাশের এলাকায় বিশেষ অভ্যর্থনা বুথ স্থাপন করেছে বিএনপি।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) ভোর থেকেই দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে লঞ্চযোগে হাজার হাজার নেতাকর্মী সদরঘাটে আসতে শুরু করেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, সদরঘাট টার্মিনালের প্রতিটি প্রবেশপথ, পন্টুন এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আশপাশে সারি সারি মিছিল অবস্থান করছে। এ ছাড়া সদরঘাট থেকে বিমানবন্দর অভিমুখে যাতায়াতের জন্য স্বেচ্ছাসেবকরা নেতাকর্মীদের পথনির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করছেন।

