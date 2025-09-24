ফরিদপুর
চাঁদা না পেয়ে টেম্পুস্ট্যান্ডে তাণ্ডব, সেই যুবদল নেতা গ্রেফতার
ফরিদপুরে চাঁদার দাবিতে টেম্পুস্ট্যান্ডে যুবদল নেতার বাহিনীর তাণ্ডব ও ১৬টি মাহেন্দ্র ভাঙচুরের ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। পরে এ ঘটনায় অভিযুক্ত জেলা যুবদলর সহ-সভাপতি মাসুদুর রহমান লিমনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকালে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এর আগে মঙ্গলবার দিনগত রাতে কোতোয়ালী থানায় একটি মামলা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কোতোয়ালী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সাহেব আলী জাগো নিউজকে বলেন, এ ঘটনায় মঙ্গলবার রাতে থানায় মামলা হয়েছে। মাসুদুর রহমান লিমনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এখন মিটিংয়ে আছি পরে কথা হবে বলে ফোন কেটে দেন।
এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে ফরিদপুর কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদুজ্জামানকে একাধিকবার ফোন করলেও রিসিভ করেননি।
