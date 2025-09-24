পিআর নিয়ে গণভোট করা যেতে পারে: জাকসু ভিপি

পিআর নিয়ে গণভোট করা যেতে পারে: জাকসু ভিপি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (জাকসু) ভিপি আব্দুর রশিদ জিতু বলেছেন, পিআর পদ্ধতি নিয়ে দেশে একটি গণভোট করা যেতে পারে। যদি বেশিরভাগ মানুষ ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ মনে করে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পিআর পদ্ধতি জরুরি তাহলে নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতে হতে পারে। আর দেশের মানুষ যদি মনে করে পিআর পদ্ধতির দরকার নেই, তাহলে আমি মনে করি পিআর পদ্ধতির প্রয়োজন নেই।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নিজ জেলা শরীয়তপুরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সাংবাদিকদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতকালে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
আব্দুর রশিদ জিতু বলেন, আমরা সব সময় চেয়েছিলাম পরিবর্তনের রাজনীতি। যেই রাজনীতি আমাদের জনমানুষের কথা বলবে, জনকল্যাণে কাজ করবে এবং সাম্য প্রতিষ্ঠিত করবে। তবে আমরা দেখেছি সবসময় সেখানে পুঁজিবাদ বিরাজ করেছে ও পরিবারতন্ত্র কায়েমের মাধ্যমে শুধু কয়েকটি পরিবারের কাছে রাজনীতি জিম্মি হয়ে ছিল অতীতে।
আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে তিনি বলেন, জিম্মিদশা থেকে বের হয়ে যোগ্যতার ভিত্তিতে কামার ও কুমারের ছেলে যেন সুষ্ঠু রাজনীতিতে সুযোগ পাবে, আগামীতে এমন রাজনীতি বিনির্মাণ করতে চাই। আমরা বিশ্বাস করি, দীর্ঘদিন যেই সুষ্ঠু গণতন্ত্র থেকে বঞ্চিত ছিলাম সেই সুষ্ঠু গণতন্ত্রের চর্চা আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের মাধ্যমে নিশ্চিত হবে।
বিধান মজুমদার অনি/এমএন/এমএস