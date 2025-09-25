  2. দেশজুড়ে

গণঅধিকারের সঙ্গে একীভূত হওয়ার আলোচনা ইতিবাচক: সারজিস

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিলেট
প্রকাশিত: ০৮:৩৯ এএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গণঅধিকারের সঙ্গে একীভূত হওয়ার আলোচনা ইতিবাচক: সারজিস
এনসিপির সিলেট জেলা ও মহানগর আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন সারজিস আলম

গণঅধিকার পরিষদের সঙ্গে একীভূত হওয়ার চলমান আলোচনা ইতিবাচক বলে জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাতে এনসিপির সিলেট জেলা ও মহানগরের ব্যানারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

সারজিস আলম বলেন, আগামীতে নির্বাচন বা যেকোনো বিষয়ে সক্রিয় থাকতে আমাদের সমমনা দলগুলোর সঙ্গে একত্রিত হওয়া খুব বেশি প্রয়োজন। কারণ পুরোনো অনেক নেতৃত্ব মানুষ দেখেছে। সবাই এখন নতুন বা তৃতীয় কাউকে দেখতে চাচ্ছে। জনগণের এই আশা থেকে আমাদের মতো কম বয়সী দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

এনসিপিকে শাপলা প্রতীক না দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে।

আরও পড়ুন-
সাতক্ষীরা সীমান্তে ১০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করলো বিএসএফ
শ্রেণিকক্ষে ঢুকে শিক্ষার্থী পেটানো সেই বাগছাস নেতার পদ স্থগিত
৩ কোটি টাকা আত্মসাৎ, এনজিওর পাঁচজনকে পুলিশে দিলেন গ্রাহকরা

এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফররত এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেনের ওপর ডিম নিক্ষেপের ঘটনা বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত ছিল যাদেরকে সফরসঙ্গী করে নিয়ে গেছেন, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ বিষয়ে সরকারকে কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখিনি, যা সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ করে। এই দুর্বলতার কারণে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর মানুষের আস্থা কমে এসেছে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের এরা এখানে জড়ো হয়েছে, এই খবর সরকারের কাছে ছিল। কিন্তু তারা ব্যবস্থা নিতে পারেননি। যারা সরকারের প্রতিনিধিদের বিব্রত অবস্থায় ফেলেছিলেন তাদের বিচারের মুখোমুখি করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এনসিপি সিলেট জেলা ও মহানগরের নেতৃবৃন্দ।

আহমেদ জামিল/এফএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।