গণঅধিকারের সঙ্গে একীভূত হওয়ার আলোচনা ইতিবাচক: সারজিস

গণঅধিকারের সঙ্গে একীভূত হওয়ার আলোচনা ইতিবাচক: সারজিস
গণঅধিকার পরিষদের সঙ্গে একীভূত হওয়ার চলমান আলোচনা ইতিবাচক বলে জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাতে এনসিপির সিলেট জেলা ও মহানগরের ব্যানারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
সারজিস আলম বলেন, আগামীতে নির্বাচন বা যেকোনো বিষয়ে সক্রিয় থাকতে আমাদের সমমনা দলগুলোর সঙ্গে একত্রিত হওয়া খুব বেশি প্রয়োজন। কারণ পুরোনো অনেক নেতৃত্ব মানুষ দেখেছে। সবাই এখন নতুন বা তৃতীয় কাউকে দেখতে চাচ্ছে। জনগণের এই আশা থেকে আমাদের মতো কম বয়সী দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।
এনসিপিকে শাপলা প্রতীক না দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে।
এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফররত এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেনের ওপর ডিম নিক্ষেপের ঘটনা বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত ছিল যাদেরকে সফরসঙ্গী করে নিয়ে গেছেন, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ বিষয়ে সরকারকে কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখিনি, যা সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ করে। এই দুর্বলতার কারণে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর মানুষের আস্থা কমে এসেছে।
তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের এরা এখানে জড়ো হয়েছে, এই খবর সরকারের কাছে ছিল। কিন্তু তারা ব্যবস্থা নিতে পারেননি। যারা সরকারের প্রতিনিধিদের বিব্রত অবস্থায় ফেলেছিলেন তাদের বিচারের মুখোমুখি করতে হবে।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এনসিপি সিলেট জেলা ও মহানগরের নেতৃবৃন্দ।
আহমেদ জামিল/এফএ/এএসএম