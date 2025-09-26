৩০ বছরের কর্মজীবন শেষে সহকারী প্রধান শিক্ষককে রাজকীয় বিদায়

৩০ বছরের কর্মজীবন শেষে সহকারী প্রধান শিক্ষককে রাজকীয় বিদায়
শিক্ষকের প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার পার্বতীপুর ইউনিয়নের সোনাবর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। দীর্ঘ ৩০ বছর শিক্ষকতা শেষে অবসরের সময় স্কুলের সাবেক, বর্তমান শিক্ষার্থী ও সহকর্মীদের রাজকীয় বিদায়ে সিক্ত হলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক মু. শাহ্জাহান আলম।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে শিক্ষকের অবসরগ্রহণ উপলক্ষে রাজকীয় বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
জানা গেছে, ১৯৯৫ সালে সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে দায়িত্ব পালনের পর ২০১০ সাল থেকে সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনি। সম্প্রতি তার অবসরে যাওয়ার সময় হয়। এতে প্রিয় শিক্ষকের বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করেন শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ সাবেক ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীরা। বিদায় দিতে শিক্ষককে ফুল দিয়ে বরণ করে স্কুলে নিয়ে আসেন সবাই। তারপর মঞ্চে উঠিয়ে সংবর্ধনা দেয়া হয়।
বিদ্যালয়টির বর্তমান শিক্ষার্থী নাইম রেজা বলেন, তিনি ছিলেন আমাদের আলোর পথপ্রদর্শক ও আদর্শ শিক্ষক। যার সততা, ত্যাগ ও নেতৃত্ব আজীবন প্রেরণা হয়ে থাকবে।
বিদায়ী অনুষ্ঠানে একাধিক শিক্ষার্থী জানান, তিনি আমাদের আলোর পথ দেখিয়েছেন। তার দেওয়া পথে আমরা অনেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি, স্যারের স্মৃতি ভুলে যাওয়ার মত নয়। তিনি আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল স্থায়ী হয়ে থাকবেন। তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক।
বিদায়ী সংবর্ধনায় শাহ্জাহান আলম দীর্ঘ কর্মজীবনের স্মৃতিচারণ করেন। এছাড়া ভবিষ্যতে শিক্ষাকার্যক্রম ও শিক্ষা উন্নয়নে প্রিয় শিক্ষার্থী ও সহকর্মীদের দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।
পরে হাতে সম্মাননা স্মারক ও নানা ধরনের উপহার নিয়ে সুসজ্জিত গাড়ি করে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয় তাকে।
সদ্য বিদায়ী শিক্ষক মু. শাহ্জাহান আলম বলেন, আমার জীবনের বেশি সময় কেটেছে বিদ্যালয়ে। যতটুকু পেরেছি শিক্ষার্থীদের নিজের ছেলে-মেয়ের মত দেখেছি। কিন্তু তাদের এভাবে মন জয় করতে পারব ভাবতে পারিনি। আজকে আমি ধন্য। আমার জীবনে আর কিছু চাওয়া নেই।
সোহান মাহমুদ/এনএইচআর/এমএস