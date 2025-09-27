  2. দেশজুড়ে

টেকনাফে আটক ডাকাতকে ছিনিয়ে নিতে র‍্যাবের ওপর হামলা

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি টেকনাফ (কক্সবাজার)
প্রকাশিত: ০৬:৩৫ পিএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টেকনাফে আটক ডাকাতকে ছিনিয়ে নিতে র‍্যাবের ওপর হামলা

কক্সবাজারের টেকনাফে খুন, ডাকাতি, অস্ত্র, মাদক মামলাসহ ১২ মামলার আসামিকে আটকের পর ছিনিয়ে নিতে র‍্যাবের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে র‌্যাবের কয়েকজন সদস্য আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

আটকরা হলেন-টেকনাফের হ্নীলা লেদার বাসিন্দা মৃত লাল মিয়ার ছেলে জাহাঙ্গীর আলম, ২৪ নম্বর ক্যাম্পের মৃত আব্দুল হামিদের ছেলে মো. ছালাম ও হ্নীলার ছৈয়দ নূরের মো. আনোয়ার হোসাইন।

শনিবার (২৭ নভেম্বর) দুপুরের দিকে কক্সবাজার র‍্যাব-১৫ এর সহকারী পুলিশ সুপার আ ম ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সিপিসি-১ টেকনাফ র‍্যাব-১৫ এর একটি অভিযানিক দল টেকনাফ হ্নীলা ইউপিস্থ লেদায় অভিযান পরিচালনা করে খুন, ডাকাতি, অস্ত্র, মাদক মামলাসহ মোট ১২টি মামলার আসামি জাহাঙ্গীর আলমকে আটক করে।

আটক আসামি জাহাঙ্গীরকে আটক করার সময় তার চিৎকার ও নির্দেশে তার সহযোগী ৫০-৬০ জন দলবদ্ধ হয়ে র‍্যাবের অভিযানিক দলের ওপর লাটিসোঁটা নিয়ে হামলা করে। তারা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে ও রাস্তা ব্যারিকেড দিয়ে আসামিকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এসময় তাদের ইটের আঘাতে র‍্যাবের কয়েকজন সদস্য আহত হন।

পরবর্তীতে ঘটনাস্থল থেকে আসামি জাহাঙ্গীরের দুজন সহযোগী রোহিঙ্গা মো. ছালাম ও মো. আনোয়ার হোসাইনকে আটক করে র‌্যাব। তাদের কাছ থেকে ২টি লাঠি ও ৭ টুকরো ভাঙ্গা ইট উদ্ধার করে জব্দ করা হয়।

তিনি আরও জানান, আটক জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে বিজিবি টহল টিমের ওপর হামলা, খুন, ডাকাতি, অস্ত্র ও মাদক মামলাসহ মোট ১২টি মামলা রয়েছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট আসামির বিরুদ্ধে র‍্যাবের ওপরে আক্রমণ করায় এ সংক্রান্ত টেকনাফ মডেল থানায় এজাহার দায়ের প্রক্রিয়াধীন।

জাহাঙ্গীর আলম/এমএন/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।