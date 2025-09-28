টেকনাফে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই যুবক নিহত

টেকনাফে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই যুবক নিহত
কক্সবাজারের টেকনাফে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই যুবক নিহত হয়েছেন। এসময় আহত হয়েছেন আরও একজন।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, টেকনাফের কাটাবনিয়ার আনু মিয়ার ছেলে মো. সাইফুল ইসলাম (২২) ও কক্সবাজার সমিতি পাড়া বাসিন্দা আমির হামজার ছেলে আবুর রব(২৫)।
টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জায়েদ নূর বলেন, দুপুরে শাহপরীর দ্বীপ সড়কে একটি কাভার্ডভ্যানের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলে দুজন নিহত হন। বাকি একজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে কক্সবাজারে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
