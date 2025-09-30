  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৩:১৪ এএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিএনপি সব ধর্মকে সমান চোখে দেখে: এ্যানি
লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায় শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির পরিদর্শন করেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, বিএনপি সব ধর্মকে সমান চোখে দেখে। যার ধর্ম সে পালন করবে, সব ধর্মের প্রতি আমাদের সমান সম্মান থাকবে- এটিই বিএনপি চায়। কাউকে সম্মান করলে কেউ ছোট হয়ে যায় না।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার মান্দারী বাজারে শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির পরিদর্শনকালে তিনি এসব কথা বলেন।

এ্যানি আরও বলেন, দুর্গাপূজা হলো সম্প্রীতি ও ঐক্যের উৎসব। আমরা যেমন আমাদের উৎসব পালন করি, ঠিক তেমনই মারমা, চাকমা, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্মালম্বীরাও একইভাবে উৎসব পালন করে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের লক্ষ্মীপুর জেলা শাখার সভাপতি শঙ্কর মজুমদার, বাংলাদেশ যুব ঐক্য পরিষদের সভাপতি শিমুল সাহা, বাফুফের সহ-সভাপতি ওয়াহিদ উদ্দিন চৌধুরী হ্যাপি, চন্দ্রগঞ্জ থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম ইউছুফ ভুঁইয়া প্রমুখ।

