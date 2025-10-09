পারিবারিক দ্বন্দ্বে খুলনায় ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

পারিবারিক দ্বন্দ্বে খুলনায় ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা
পারিবারিক দ্বন্দ্বের জেরে খুলনা নগরীর খালিশপুরে সবুজ খান (৬৫) নামে এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা করেছেন তার শ্যালিকার ছেলেরা।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকালে খালিশপুর হাউজিং বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সবুজ খানের হত্যাকাণ্ডে জড়িত তার শ্যালিকা শাহীনূর ও শাহীনূরের ছেলেরা। তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক দ্বন্দ্ব চলছিল। পূর্ব শত্রুতার জের ধরেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
খালিশপুর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মীর আতাহার আলী জানান, হত্যার ঘটনা ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে। শাহীনূরের অনেকগুলো ছেলে। জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।
আরিফুর রহমান/এফএ/এমএস