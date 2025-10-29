‘মেজর’ নাটক সাজিয়ে প্রতারণা
সেই এসআইয়ের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগী পরিবারের অভিযোগ
ফরিদপুরের নগরকান্দায় ‘মেজর’ নাটক সাজিয়ে টাকা হাতানোর অভিযোগের পর সেই উপপরিদর্শক (এসআই) রবিউল ইসলামের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছে ভুক্তভোগী পরিবার।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) নগরকান্দা থানায় লিখিত অভিযোগটি দায়ের করেন ভুক্তভোগী ইমদাদুল শেখের বাবা ইকতার শেখ। তিনি উপজেলার লস্করদিয়া ইউনিয়নের শশা গ্রামের একজন দরিদ্র কৃষক।
ইকতার শেখ বলেন, নগরকান্দা থানায় এসআই রবিউল ইসলাম মেজর আতঙ্কের ভয় দেখিয়ে আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে টাকা আদায় করে। উপযুক্ত ঘটনার বিষয়ে রবিউল ইসলামের বিরুদ্ধে সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করাসহ আমার টাকা উদ্ধারে আইনি সহায়তা প্রদান করার জন্য থানায় অভিযোগ দিয়েছি।
উপপরিদর্শক (এসআই) রবিউল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, আমার বিরুদ্ধের অভিযোগ সব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তদন্ত করলে বেরিয়ে যাবে।
এ বিষয়ে নগরকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম জাগো নিউজকে বলেন, আমি একটু থানার বাইরে আছি। অভিযোগটি এখনও হাতে পাইনি। অভিযোগটি দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ফরিদপুরের নগরকান্দায় ‘মেজর আতঙ্কের’ ভয় দেখিয়ে উপপরিদর্শক রবিউল ইসলামের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর প্রতারণার অভিযোগ ওঠে। গত ২৪ অক্টোবর থানায় আটক ইমদাদুল শেখ (২৭) নামে এক যুবকের পরিবারের কাছ থেকে প্রায় ৬০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে নগরকান্দা থানার ওই উপপরিদর্শকের বিরুদ্ধে।
গত ২৭ অক্টোবর ‘মেজর’ নাটক সাজিয়ে এসআইয়ের বিরুদ্ধে টাকা হাতানোর অভিযোগ শীরনামে জাগো নিউজে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। এরপর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা ও তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়।
