  2. দেশজুড়ে

১ টাকা কেজি গরুর মাংস বিক্রি করলেন মুফতি রায়হান

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০৯:২৬ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
ফরিদপুর-৪ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী মুফতি রায়হান জামিলের পক্ষ থেকে অসহায় ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য নেওয়া হয়েছে মানবিক উদ্যোগ। মাত্র এক টাকা কেজি দরে গরুর মাংস বিক্রি করেন তিনি।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকেলে ফরিদপুরের ভাঙ্গায় এক টাকা কেজি দরে গরুর মাংস বিক্রি করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় আপাতত ১০০ পরিবারের মাঝে মাংস বিক্রি করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা রবিউল ইসলাম বলেন, ‘এমন আয়োজন সত্যিই প্রশংসনীয়। একদিনের জন্য হলেও নিম্নআয়ের মানুষ গরুর মাংসের স্বাদ পেলো।’

মুফতি রায়হান জামিল বলেন, ‘গরুর মাংসের অতিরিক্ত দাম হওয়ার কারণে গরিব মানুষের জন্য কোরবানি ছাড়া অন্য সময়ে মাংস কিনে খাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে গেছে। তাই আমি গরিব মানুষের জন্য মাত্র এক টাকা কেজি দরে গরুর মাংস বিক্রি করছি। ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।’

