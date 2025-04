গাছ থেকে পড়ল ভক্ত!

কি এক অবাক করা ব্যাপার! গাছ থেকে ফল-ফুল পড়ে। আর দক্ষিণ ভারতের অভিনেতা থেকে নেতা হওয়া তারকা থালাপতি বিজয়ের গাড়ির উপর পড়লেন এক ভক্ত। অপ্রত্যাশিত ও চমকপ্রদ ঘটনাটি প্রকাশ হতেই ভাইরাল হয়েছে।

জানা গেছে, থালাপতি বিজয় তার দল তামিলাগা ভেট্রি কাজগামের প্রচারে গাড়ি বহর নিয়ে এক রাজনৈতিক র‍্যালি করে যাচ্ছিলেন। ওই মুহূর্তে গাছ থেকে ঝাঁপিয়ে বিজয়ের গাড়ির ওপর পড়েন এক ভক্ত। এই অবাক করা মুহূর্তটি সবাইকে অবাক করে দেয়। ভিডিওটি দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়।

ভিডিওতে দেখা যায়, এক ব্যক্তি গাছের ওপর উঠে গিয়ে বিজয়ের গাড়ির দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তখন বিজয় সানরুফ থেকে সমর্থকদের দিকে হাত নেড়ে হ্যালো বলছিলেন। বেশ ভারসাম্য ধরে রেখেই ঝাঁপ দিয়েছিলেন ওই ভক্ত। গাড়ির ওপর অক্ষতভাবে অবতরণ করেন তিনি। বিজয় প্রথমে অবাক হয়ে যান। তারপর পেছনে তাকিয়ে তিনি ভক্তকে সাহায্য করেন। তাকে একটি স্কার্ফও দেন।

Fan jumps like from a tree to catch Joseph Vijay during TVK road show. pic.twitter.com/O1cGkwHPbV