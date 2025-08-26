‘ভুল চুক মাফ’ মাতিয়ে আবারও একসঙ্গে রাজকুমার-ওয়ামিকা

‘ভুল চুক মাফ’ মাতিয়ে আবারও একসঙ্গে রাজকুমার-ওয়ামিকা
চলচ্চিত্রপ্রেমীদের জন্য সুখবর। আলোচিত আইনজীবী উজ্জ্বল নিকমের জীবনীভিত্তিক সিনেমায় রাজকুমার রাওয়ের সঙ্গে এবার যুক্ত হলেন প্রতিভাবান অভিনেত্রী ওয়ামিকা গাব্বি। এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো জুটি বাঁধতে চলেছেন দুই তারকা। পরিচালক অবিনাশ অরুণের পরিচালনায় এই চলচ্চিত্রের শুটিং শুরু হবে অক্টোবর মাসে।
দিনেশ বিজান ও রাজকুমার রাওয়ের একসঙ্গে এটি ষষ্ঠ চলচ্চিত্র। এর আগে ‘মেড ইন চায়না’, ‘রাবতা’, ‘স্ত্রী’, ‘স্ত্রী ২’ ও ‘ভুল চুক মাফ’-এ একসঙ্গে কাজ করেছেন তারা। এবার তারা নতুন আঙ্গিকে হাজির হতে চলেছেন উজ্জ্বল নিকমের বাস্তব জীবনের গল্প নিয়ে।
একটি সূত্র জানায়, ‘ভুল চুক মাফ’ সিনেমায় রাজকুমার ও ওয়ামিকার রসায়ন দর্শকদের ভালো লেগেছিল। এবার তারা একেবারে ভিন্ন একটি চরিত্র ও পরিপ্রেক্ষিতে পর্দায় ফিরছেন। তাদের সঙ্গে সব ধরনের কাগজপত্র চূড়ান্ত হয়েছে। শুটিংয়ের আগে সেপ্টেম্বর জুড়ে চলবে একাধিক অভিনয় ও প্রস্তুতিমূলক সেশন।
সূত্র আরও জানায়, চরিত্রের প্রামাণিকতা বজায় রাখতে রাজকুমার ও ওয়ামিকা দুজনেরই চেহারায় আনতে হবে বড় ধরনের পরিবর্তন।
এই বায়োপিকে তুলে ধরা হবে উজ্জ্বল নিকমের পেশাগত জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো। বিশেষ করে ১৯৯৩ সালের বোম্বে বিস্ফোরণ ও ২০০৮ সালের মুম্বাই ট্রেন হামলা মামলার বিচারপ্রক্রিয়ার নানা অজানা গল্প উঠে আসবে ছবিটিতে।
রাজকুমার রাও ব্যস্ত আছেন কিছু কমেডি, থ্রিলারসহ ‘ভগত সিং’ ছবি নিয়ে। আর ওয়ামিকা গাব্বি শিগগিরই দেখা দেবেন বিশাল ভরদ্বাজ ও শহিদ কাপুরের ‘পতি পত্নী ঔর ওহ দো’ এবং ‘ভূত বাংলো’-সহ আরও কিছু ছবিতে।
এলআইএ/এমএস