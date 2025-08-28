  2. বিনোদন

গোপন ভিডিও ভাইরাল, কার সঙ্গে প্রেম করছেন বিটিএস তারকা

প্রকাশিত: ০৪:১২ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
দক্ষিণ কোরিয়ার সুপারস্টার ব্যান্ড বিটিএসের সদস্য জিমিনকে নিয়ে আবারও শুরু হয়েছে প্রেমের গুঞ্জন। এবার অভিনেত্রী সঙ্গ দা ইউনের সঙ্গে তার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেটি ঘিরেই শুরু হয়েছে শোরগোল। ভিডিওটি ইনস্টাগ্রামে না থাকলেও, ইতোমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। বিটিএস ভক্তরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন এটি নিয়ে।

ভিডিওটি আগে টিকটকে পোস্ট করা হয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। এতে দেখা যায়, একজন নারী একটি এলিভেটরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ একজন এলিভেটর থেকে নামছেন। তাকে দেখে যেন কিছুটা চমকে যান সেই ব্যক্তি। ভিডিওতে দেখা সেই পুরুষের মুখের কিছুটা অংশ দেখা গেলেও মাস্ক পরা থাকায় নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না যে তিনি জিমিনই। তবে ওই নারীটি অভিনেত্রী সঙ্গ দা ইউন বলে মনে করা হচ্ছে।

ভক্তরা দাবি করছেন, এটি জিমিনই ছিলেন। দৃশ্যটি সম্ভবত জিমিনের সিউলের বাড়িতে ধারণ করা হয়েছে। সেই ব্যক্তি ভিডিওতে বলতে শোনা যায়, ‌‘ওহ, আমি ভাবিনি তুমি এখানে থাকবে।’

জিমিন ও ‘হার্ট সিগন্যাল ২’ অভিনেত্রী সঙ্গ দা ইউনের মধ্যে প্রেমের গুজব ২০২২ সাল থেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। যদিও জিমিনের পক্ষ থেকে এ নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য আসেনি কখনো।

ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই জিমিনের ভক্তরা এটিকে ‘ক্লাউট চেজিং’ বা খ্যাতি পাওয়ার কৌশল বলে অভিযোগ করছেন। অনেকেই বলছেন, অভিনেত্রী নতুন একটি এজেন্সি ‘ম্যারি গো রাউন্ড’ -র সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। আলোচনায় আসতেই এমন কাজ করেছেন তিনি।

